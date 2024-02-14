Особые свойства вьетнамского бальзама «Звездочка»

12:25 2024-02-14
Особые свойства вьетнамского бальзама «Звездочка»

Бальзам хорошо знаком многим жителям стран постсоветского пространства, но мало кто использовал его по прямому назначению.

Впервые оказавшись в СССР в 1975 году, бальзам сразу же обрел популярность.

Импортируемая из Вьетнама в Советский Союз мазь хранилась чуть ли не в каждом втором доме.

Советские люди использовали «Звездочку» как универсальное средство от любого недуга: от насморка и простуды, для избавления от головной боли и массажа.

Самый же удивительный способ применения бальзама изобрели любители табакокурения. Обмазывая им сигареты и папиросы, они получали незабываемый ментоловый вкус.

О столь широкой области применения «Звездочки» во Вьетнаме даже не догадывались.

Изначально мазь создавалась как средство для снятия воспаления и избавления от зуда, возникавших при укусах комаров и других насекомых.

В азиатской стране бальзам и сегодня используют по большей части именно для этого.

Самой же примечательной особенностью «Золотой звезды» безусловно является железная баночка, в которой и находится бальзам.

Многим приходилось немало помучиться прежде, чем удавалось сдвинуть крышку с места.

Сложности с открытием даже породили множество интернет-мемов про то, что от мази легче избавиться после покупки, чем добраться до нее.

Однако секрет открытия довольно прост, зная его, весь процесс не займет больше нескольких секунд.

Для этого необходимо сдавить баночку пальцами и начать ее перекатывать вверх-вниз. Буквально сразу крышка откроется без особых усилий. 

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