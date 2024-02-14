В Колумбии слет объединил любителей советских автомобилей

13:43 2024-02-14
В Колумбии слет объединил любителей советских автомобилей

На выставке возле одного из крупнейших торговых центров Боготы, выстроились свыше 50-ти машин российского и советского автопрома.

Знаменитые автомобили советских марок были представлены на встрече автолюбителей в Колумбии. На парковке одного из крупнейших торговых центров Боготы выстроились свыше 50-ти машин российского и советского автопрома - "Нива", "Жигули", "Волга" и даже редкий ГАЗ-69, пишет Сarsweek.ru.

Среди достопримечательностей импровизированной выставки была "Нива" 1979-го года выпуска, которая выглядела как заводская.

Гордый хранитель этой безупречно сохранившейся машины Густаво Рамирес рассказал, что это его семейное наследие, которое он хранит как ценную реликвию, доставшуюся ему от отца.

Рамирес рассказал о надежности советской техники, похвалив "Ниву" за крепкую систему полного привода и выдающиеся внедорожные характеристики.

Другой участник, Хуан Габриэль Муньос, также представил свою "Ниву", но 2121 года. Он приобрел этот автомобиль с целью использования для научных исследований и создания музея астрономии в Боготе.

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Муньос оценил адаптивность автомобиля, подчеркнув его возможности в преодолении сложных участков местности.

Также он выразил восхищение отличительной эстетикой "Нивы" и передовыми технологическими достижениями.

В Колумбии, к слову, действует автомобильный клуб LADA CAMARADA, который насчитывает более 120 человек. 

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