Правила зимней рыбалки на окуня: то важно знать

Оснастка:

В общем, ничем удочка для такой рыбалки не отличается от аналогичных снастей на плотву или подлещиков. Это стандартная легкая «балалайка».

Можно брать и обычное зимнее удилище под мормышку. Все остальное подбирается в соответствии с размерами предполагаемого улова.

Важно чтобы леска не была слишком толстой или напротив тонкой. Оптимальный вариант от 0,06 до 0,12 мм.

Кивок может быть двух различных типов. Для ловли отлично подходит и спортивный вариант под народным названием «сопля», и лещевый.

Лещевый позволяет исполнять плавные колебания во время игры. А вот на глубоководье лучше воспользоваться «соплей», ее более жесткие колебательные движения смягчаются большими слоями воды.

В итоге игра получается просто идеальной. На мелководье резкие колебания не сглаживаются. Но выбор всегда остается за рыболовом. Ну и конечно, оснастку просто невозможно представить без мормышки.

Мормышка для ловли окуня может быть как вольфрамовая, так и свинцовая.

Бытует мнение, что лучше всего себя проявляют более дорогие вольфрамовые мормышки, но если учитывать, что рыбалка со льда на окуня ведется на глубине не более 3 метров, то практического эффекта в ее использовании не наблюдается.

Она привлекает к себе внимание ничуть не лучше свинцового шарика.

Кроме того, вольфрам дорог, а при использовании тонкой лески обрывы случаются часто. Поэтому стоит задуматься стоят ли 50-грамовые полосатые рыбки таких жертв.

Техника и тактика ловли окуня зимой:

Как и во всех видах ловли, самым определяющим фактором количества поклевок является техника ловли.

Для этого нужно располагать достаточными знаниями относительно особенностей рельефа дна и выраженности течения. Но не стоит так уж заострять на этом внимание.

Во время ловли окуня в зимний период в большинстве случаев на первых порах все рыбаки ведут одинаковую игру мормышкой и уже по ходу ловли определяют, на каком водоеме они находятся и как изменить стратегию, чтобы добиться отличного улова.

Погода так же имеет не малое значение. Полосатый хищник лучше идет на крючок в ясные, безветренные дни.

Итак, ловля окуня начинается с бурения вдоль берега ряда лунок. Если берег имеет крутой каменистый склон или сплавину, то сверлить можно начиная с метра от уреза. В иных случаях лучше отойти на 4-5 метров.

При сверлении первой лунки нужно быть осторожным, на незнакомом водоеме точно неизвестна глубина, поэтому можно с легкостью прорубиться в грунт и испортить ножи.

Чтобы избежать такой досадной неприятности, необходимо отойти от берега на 6-7 метров и сделать первую лунку, а потом двигаться в сторону берега, пока не дойдете до глубины в 50 см.

И помните, чем круче свал, тем меньше расстояние между лунками. Чтобы не слишком засвечивать место облова, сверлить их необходимо в шахматном порядке.

На одном участке вполне будет достаточно 10 лунок. При их бурении лучше сразу замерять глубину. Если используется прикорм, то это делается легко при помощи метража на кормушке.

Так можно найти свалы и ямы на дне. После того как они обнаружены, нужно еще сделать по одной – две лунки в каждую сторону перпендикулярно основным. Так легко будет найти рыбу, если она расположена «пятнисто», то есть небольшими стайками.

Пока проделывались дополнительные лунки, на тех, что у самого берега все успокоилось и начинать ловить рыбку лучше с них. Если поклевки нет более 5 минут, уходите на другие.

Многие с этим не согласятся, потому что клев может начаться и спустя 15 минут.

Это действительно так, но это результат долгого приманивания мормышкой и клевать будут лишь случайно проплывающие мимо окушки. Но основная стая при этом будет находиться у соседней лунки.

Прикормка:

Просверленных лунок на основном участке вам вполне хватит для хорошей рыбалки в том случае, если вы используете прикорм, в качестве которого выступает кормовой мотыль.

Если обойдя лунки по второму разу, вы заметили, что клев пошел на спад, то тогда будет не лишним сделать еще несколько лунок на наиболее перспективном участке.

Бывает что рыба распределена по местности как бы пятнами, это легко понять, обловив основные лунки. В этом случае рыба будет активно ловиться в одной лунке, в то время как ближайшая от нее будет молчать и не давать ни одной поклевки.

Если распределение именно такое, тогда пробурите вокруг «клевой» лунки еще несколько на расстоянии в один – два метра. Это даст отличный результат, если вы попали лишь на край косяка рыбы.

Именно в этом случае на дополнительно проделанных лунках будет стоять основная часть рыбы.

Если поклевки становятся более редкими, не вылавливайте всех окуней до конца, хорошо прикормите лунку и уйдите на другие. По возвращении вас снова будет ждать активный клев.

На некоторых водоемах рыба хорошо отзывается на прикорм, на других менее охотно. Бывают случаи, когда окунь его попросту игнорирует, но, как правило, такое происходит только на крупных озерах, где обитает солидных размеров рыба.

В общем, водоемы условно делятся на два вида. В первых нужно прикармливать все лунки, а вот во вторых только те, в которых отмечается клев.

Если в силу каких-то обстоятельств прикормкой вы не пользуетесь, то первых 10 лунок может хватить лишь в том случае, если удача вам улыбнулась и вы сразу нашли большое скопление рыбы. Но бывает такое не часто.

Обычно же не сделав прикорма и обойдя все лунки по одному разу, возвращаться на них смысла не имеет. Лучше выбрать те участки, где рыба ловилась успешнее всего, и сделать по периметру еще ряд дополнительных лунок.

Если был найден свал, тогда бурятся параллельно берегу на его уровне. Помните, что окунь может располагаться и пятнами, поэтому лучше делать лунки по зигзагу. Расстояние между ними 5-6 метров.

Наткнувшись на рыбу, ни в коем случае не начинайте сразу же рассверливать дополнительные окошки во льду, сначала выловите все возможное, иначе звук бура распугает всего окуня и не факт, что он вернется на это место вновь.

Другие способы ловли:

В последнее время стало очень популярным ловить хищников на балансир. Балансир для ловли окуня должен быть некрупным и более изящным, чем приманки для щуки.

Конечно, использовать их можно только на тех водоемах, где водятся особи хотя бы с ладошку.

Оснастка для ловли на балансир не требует каких-то особых навыков и не таит в себе секретов.

Отлично подойдет легкий удильник длиною в 40 см, хлыстик лучше брать эластичный, катушка не большая с тормозом. Техника ловли такая же, как и для щуки.

Стоит также понимать, что раз уж идет охота на окуня в тех же местах, где ловятся и другие хищники, то и оснащать снасть необходимо в расчете на это.

Поэтому не стоит забывать о поводке. Металлический поводок для ловли окуня конечно не нужен, но все же стоит его делать прочнее.