Огородники рассказали о тонкостях полива помидоров

Температура и качество воды:

Помидоры, как и огурцы, очень любят теплую воду, поэтому заранее готовьтесь к их поливу - наберите в бочку воды, чтобы она нагрелась на солнышке.

Конечно, лучше всего производить полив отстоянной водой, например, дождевой - при наличии бочки, с этим проблем не возникнет.

Особенно негативно томаты влияют на полив холодной водой в жаркие дни.

Большая разница температур воды и почвы вводит их в состояние стресса, от чего они замедляются в своем развитии и росте.

Периодичность и время поливов:

Томаты - влаголюбивые растения, поэтому не следует бояться ввести их в состояние "комы" частыми поливами - особенно в жару они очень нуждаются во влаге.

Каждый день таскать воду на грядку не стоит, но раз в три дня полив должен обязательно осуществляться.

Лучше всего поливать томаты в вечернее время суток, параллельно можно опрыскивать водой их листья.

Полив во время цветения и плодоношения:

На этой фазе развития растения нуждаются в усиленном поливе.

Обязательно следите, чтобы земля на их грядке не пересыхала - она должна всегда быть немного влажной.

Именно от количества влаги будет зависеть сочность плодов.

Ели хотите получить вкусный урожай, воды во время полива не желайте.