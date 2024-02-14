Огородники рассказали о тонкостях полива помидоров

16:06 2024-02-14
Огородники рассказали о тонкостях полива помидоров

Полив растений - необходимая мера ухода, в этом деле важна каждая мелочь, допущенные ошибки могут снизить урожай.

Температура и качество воды:

Помидоры, как и огурцы, очень любят теплую воду, поэтому заранее готовьтесь к их поливу - наберите в бочку воды, чтобы она нагрелась на солнышке.

Конечно, лучше всего производить полив отстоянной водой, например, дождевой - при наличии бочки, с этим проблем не возникнет.

Особенно негативно томаты влияют на полив холодной водой в жаркие дни.

Большая разница температур воды и почвы вводит их в состояние стресса, от чего они замедляются в своем развитии и росте.

Периодичность и время поливов:

Томаты - влаголюбивые растения, поэтому не следует бояться ввести их в состояние "комы" частыми поливами - особенно в жару они очень нуждаются во влаге.

Каждый день таскать воду на грядку не стоит, но раз в три дня полив должен обязательно осуществляться.

Лучше всего поливать томаты в вечернее время суток, параллельно можно опрыскивать водой их листья.

Полив во время цветения и плодоношения:

На этой фазе развития растения нуждаются в усиленном поливе.

Обязательно следите, чтобы земля на их грядке не пересыхала - она должна всегда быть немного влажной.

Именно от количества влаги будет зависеть сочность плодов.

Ели хотите получить вкусный урожай, воды во время полива не желайте.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
16:44

Светлана Игнатьева

Эксперт Лялина рассказала, в чем польза крабовых палочек

Эксперт Лялина рассказала, в чем польза крабовых палочек

В них мало калорий, потому их можно есть тем, кто не хочет поправиться, но не чаще раза в неделю.
Светлана Игнатьева
16:34

Светлана Игнатьева

На ядерной электростанции во Флориде расплодились редкие крокодилы

На ядерной электростанции во Флориде расплодились редкие крокодилы

В каналах и водоемах поблизости АЭС сегодня проживает не менее 400 острорылых крокодилов.
Марина Смирнова
16:31

Марина Смирнова

Как баклажаны помогают укрепить здоровье: полезные свойства овоща

Как баклажаны помогают укрепить здоровье: полезные свойства овоща

Баклажан - родственник картофеля, томата, стручкового перца, табака, а также «брат» ядовитых растений - дурмана и белены.
Марина Смирнова
16:25

Марина Смирнова

Что надо предпринять цветоводу, если пионы замедлились в росте

Что надо предпринять цветоводу, если пионы замедлились в росте

Частая причина плохого цветения - неправильная посадка, при излишнем заглублении пионы могут не давать цветов многих лет.
Светлана Игнатьева
16:23

Светлана Игнатьева

В аэропорту Хельсинки решили взвешивать пассажиров

В аэропорту Хельсинки решили взвешивать пассажиров

Таким образом авиакомпания намерена собрать как можно больше статистических данных о средней массе пассажира, чтобы рассчитать загрузку самолета.
Марина Смирнова
15:22

Марина Смирнова

Правила зимней рыбалки на окуня: то важно знать

Правила зимней рыбалки на окуня: то важно знать

Бывалый рыболов поделился опытом поимки окуня в зимний период и рассказал, чем и на что нужно ловить эту рыбу.
article_image 16:53

«‎Делулу - это солулу» - тенденция самообмана, популярная среди поколения Z

Данная фраза свидетельствует о том, что подрастающее поколение лучше будет заниматься самообманом, чем поддаваться унынию.

article_image 16:52

Калифорнийские ученые нашли убийцу детенышей тюленей, которых обезглавливают в 2016 года

Ученые впали в ступор, обнаружив загадочного убийцу, который действует на пляжах вдоль побережья Калифорнии с 2016 года.

article_image 16:52

Марк Цукенберг с женой и дочками предпочитает есть китайскую еду на Рождество

Оказывается, данная традиция в семье создателя Meta Марка Цукенберга существует веками.