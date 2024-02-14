Огородники рассказали о тонкостях полива помидоров

Температура и качество воды:
Помидоры, как и огурцы, очень любят теплую воду, поэтому заранее готовьтесь к их поливу - наберите в бочку воды, чтобы она нагрелась на солнышке.
Конечно, лучше всего производить полив отстоянной водой, например, дождевой - при наличии бочки, с этим проблем не возникнет.
Особенно негативно томаты влияют на полив холодной водой в жаркие дни.
Большая разница температур воды и почвы вводит их в состояние стресса, от чего они замедляются в своем развитии и росте.
Периодичность и время поливов:
Томаты - влаголюбивые растения, поэтому не следует бояться ввести их в состояние "комы" частыми поливами - особенно в жару они очень нуждаются во влаге.
Каждый день таскать воду на грядку не стоит, но раз в три дня полив должен обязательно осуществляться.
Лучше всего поливать томаты в вечернее время суток, параллельно можно опрыскивать водой их листья.
Полив во время цветения и плодоношения:
На этой фазе развития растения нуждаются в усиленном поливе.
Обязательно следите, чтобы земля на их грядке не пересыхала - она должна всегда быть немного влажной.
Именно от количества влаги будет зависеть сочность плодов.
Ели хотите получить вкусный урожай, воды во время полива не желайте.
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