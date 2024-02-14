В аэропорту Хельсинки решили взвешивать пассажиров

Финская авиакомпания Finnair официально заявила, что начинает взвешивание пассажиров. Волонтеры в зоне вылета аэропорта Хельсинки просят граждан встать на весы с ручной кладью, в верхней одежде и обуви, пишет Вокруг света.

Издание уточняет, что таким образом авиакомпания намерена собрать как можно больше статистических данных о средней массе пассажира, чтобы потом скорректировать собственные данные и, исходя из этого, рассчитывать загрузку самолетов.

Дело в том, что у каждого самолета есть максимальный вес, выше которого не поднимет двигатель. Он складывается из массы лайнера, багажа и всех людей, включая экипаж и пассажиров. А также - их ручной клади, бортового питания - то есть, всего, что находится на борту.

Из всех этих составляющих наиболее непредсказуемый фактор - масса пассажиров. Никто не может ручаться, что на какой-то рейс не зарегистрируется много сумоистов, как недавно случилось в Японии.