В аэропорту Хельсинки решили взвешивать пассажиров

16:23 2024-02-14
В аэропорту Хельсинки решили взвешивать пассажиров

Таким образом авиакомпания намерена собрать как можно больше статистических данных о средней массе пассажира, чтобы рассчитать загрузку самолета.

Финская авиакомпания Finnair официально заявила, что начинает взвешивание пассажиров. Волонтеры в зоне вылета аэропорта Хельсинки просят граждан встать на весы с ручной кладью, в верхней одежде и обуви, пишет Вокруг света.

Издание уточняет, что таким образом авиакомпания намерена собрать как можно больше статистических данных о средней массе пассажира, чтобы потом скорректировать собственные данные и, исходя из этого, рассчитывать загрузку самолетов.

Дело в том, что у каждого самолета есть максимальный вес, выше которого не поднимет двигатель. Он складывается из массы лайнера, багажа и всех людей, включая экипаж и пассажиров. А также - их ручной клади, бортового питания - то есть, всего, что находится на борту.

Из всех этих составляющих наиболее непредсказуемый фактор - масса пассажиров. Никто не может ручаться, что на какой-то рейс не зарегистрируется много сумоистов, как недавно случилось в Японии.

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Похожая проблема в минувшем году была и в аэропорту Лансароте, когда самолет с туристами не смог полететь в Ливерпуль потому, что в жарком климате Канар он может поднять немного меньше, чем в прохладном британском. Значит, знать средний вес пассажира очень важно знать.

У пассажира, который становится на весы, волонтер не спрашивает имя, его интересуют лишь возраст, пол и класс поездки. Процедура, к слову, исключительно добровольная.

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