Что надо предпринять цветоводу, если пионы замедлились в росте

16:25 2024-02-14
Что надо предпринять цветоводу, если пионы замедлились в росте

Частая причина плохого цветения - неправильная посадка, при излишнем заглублении пионы могут не давать цветов многих лет.

Слишком поздняя пересадка кустов пионов также влияет на цветение. В средней полосе России период посадки и пересадки пионов наступает после 20 августа и продолжается в сентябре.

На цветение пионов оказывает большое влияние и выбранное место посадки. Оно не должно быть низким, с близким стоянием грунтовых вод.

Нельзя сажать пионы вблизи деревьев. Длинные корни деревьев могут проникать в корневую систему пионов и лишать их питательных веществ и влаги.

При недостатке питания пионы не образуют цветов, а бутоны, если и образуются, то засыхают и не раскрываются. Но и избыток питания и влаги ведет к дряблости растений, плохой устойчивости к непогоде и заболеваниям.

Хорошее цветение требует подкормки за две недели до цветения (калийные, фосфорные удобрения, кемира летняя, настой коровяка). Рекомендуются и микроудобрения – бор (щепотка борной кислоты на ведро воды), марганец (ведро воды розового цвета).

Одним из основных условий хорошего цветения является регулярный и обильный полив. Обязательный полив за две недели до цветения, во время и после цветения. Особенно в сухое время.

После обильного полива почву вокруг куста рыхлят. В начале сентября полив прекращают.

Если растению много лет, его не делили и не выкапывали, то корни его разрослись, а питающие корни, наоборот, стали слабыми и не запасают необходимого количества питательных веществ, то цветения не будет или оно будет ослаблено.

Такое растение необходимо выкопать, разделить и рассадить.

На плохое цветение могут влиять и вредители: нематоды, бронзовки, муравьи. Последний привлекает сладкий сок бутонов, отчего бутоны сохнут и не запускаются.

Рекомендуется кусты перед цветением опылить, например, раствором табачной пыли, а почву вокруг куста обработать каким-либо антимуравьиным средством.

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