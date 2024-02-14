Как баклажаны помогают укрепить здоровье: полезные свойства овоща

Самым ценным свойством этого продукта является способность довольно быстро избавлять сосуды от холестериновых бляшек, и в целом снижать концентрацию «плохого» холестерина в крови.

В баклажанах содержится много меди, кобальта и марганца. Это довольно редкие элементы, которые улучшают состав крови и помогают работе селезенки.

Достаточно в баклажанах и железа, поэтому они полезны при анемии. Баклажаны применяют для снижения уровня сахара в крови.

Полезные вещества, содержащиеся в плодах, естественно помогают организму человека оставаться здоровым:

калий делает стенки сосудов прочнее и нормализует работу сердечно-сосудистой системы;

витамин С укрепляет иммунитет и помогает меньше болеть;

нервная система становится более устойчивой;

цинк и марганец восстанавливают организм после таких серьезных заболеваний, как инфаркт или инсульт;

улучшается качество сна.