На ядерной электростанции во Флориде расплодились редкие крокодилы

16:34 2024-02-14
На ядерной электростанции во Флориде расплодились редкие крокодилы

В каналах и водоемах поблизости АЭС сегодня проживает не менее 400 острорылых крокодилов.

В охладительной системе ядерной электростанции Терки-Пойнт в штате Флорида США расплодились острорылые крокодилы, сообщает Naples Daily News.

По подсчетам экспертов управляющей АЭС компании NextEra Energy, в каналах и водоемах Терки-Пойнт сегодня проживает не менее 400 взрослых рептилий. Это вчетверо больше, чем тридцать лет назад.

Первое крокодилье яйцо возле электростанции обнаружили в 1978 году. Выяснилось, что оно принадлежит редкому виду острорылых крокодилов. В то время этот вид считался исчезающим, и за истребление его представителей было предусмотрено наказание.

Энергетическая компания от яйца не стала избавляться, а наняла команду биологов - для наблюдения за рептилиями. Специалисты отслеживают рост популяции, помогают земноводным строить гнезда и измеряют вылупившихся детенышей.

Острорылые крокодилы встречаются от Флориды до севера Южной Америки. Их длина не превышает 3-4 метров. Единственное нападение такого животного на людей произошло в США в 2014 году. Оба пострадавших живы. 

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