Эксперт Лялина рассказала, в чем польза крабовых палочек

Рыбным продуктом некоторые крабовые палочки считать нельзя, потому что зачастую в них вместо рыбного фарша используют соевый протеин, рассказала и.о. декана факультета естественных наук российского Госуниверситета просвещения Ирина Лялина.

В интервью «Доктору Питеру» эксперт уточнила, что особой пользы нет и в крабовых палочках из рыбы.

«В морепродуктах много полезных полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Но к крабовым палочкам это не относится, потому что во время обработки и промывок рыбный фарш теряет свои свойства», - отметила биолог.

По словам Лялиной, единственная польза крабовых палочек кроется в том, что в них относительно мало калорий - 95 на 100 граммов.

По этой причине они подходят для перекуса при диетическом питании. Эксперт при этом добавила, что крабовые палочки стоит есть не чаще одного раза в неделю, и в идеале сочетать с овощами.