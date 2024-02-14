Зачем нужны были квартиры с общей кухней в советские времена

16:49 2024-02-14
Зачем нужны были квартиры с общей кухней в советские времена

Советская власть хотела устроить равноправие: женщинам дали избирательное право, равную с мужчинами зарплату, также их хотели избавить от готовки.

Советские энтузиасты мечтали о том, что женщины наравне с мужчинами будут строить светлое будущее без отрыва на домашнее хозяйство. Идея была очень интересная для того времени и перспективная. 

Но так как людям всё же необходимо питаться, то власти собирались повсеместно распространить доступные столовые. 

В Москве в 1920-х гг. разработали несколько экспериментальных проектов жилья. Дома состояли из множества ячеек (они же квартиры).

Для проживания среднестатистической семьи предлагалась небольшая квартирка, в которую входила спальня, зал и санузел. А на первом этаже многоквартирного дома должна была располагаться столовая. 

Самым известным домом без кухонь стал Дом Наркомфина, построенный в 1930 году в Москве.

В этом доме расположилось 50 квартир разной планировки и только в небольшой части из них (предусмотренных для многодетных семей) имелось небольшое помещение для кухни, расположенное за ширмой. 

В доме, кроме столовой, также располагался детский сад, прачечная и большая терраса на крыше. 

Однако вскоре стало ясно, что большинству семей не по нраву принимать пищу в общей столовой. Многие просто забирали готовую еду к себе в квартиру. 

Если первоначально в экспериментальном доме жили в основном госслужащие, то со временем они разъехались, а новые хозяева переделывали жилища под себя и пытались поставить хоть маленькую, но свою кухню. 

Сейчас в Доме Наркомфина заселены жильцами всего несколько квартир. Остальные же помещения выкуплены фирмой и сдаются под офисы. После реконструкции внешняя архитектура здания была сохранена.

Эльза Ли
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Эльза Ли

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