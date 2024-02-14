Студент из Канады летает на занятия на самолете, чтобы сэкономить на жилье

16:59 2024-02-14
Студент из Канады летает на занятия на самолете, чтобы сэкономить на жилье

Тим Чен два раза в неделю совершает перелет в 600 километров из Калгари в Ванкувер и обратно.

Первые годы учебы будущий искусствовед Тим Чен был обычным студентом из канадского Ванкувера. Однако в какой-то момент стоимость аренды жилья в этом городе так поднялась, что парню это стало не по карману, пишет Вокруг света.

Вернувшись из Калгари после каникул в отчем доме, Тим ужаснулся новым расценкам на жилье. Студент быстро подсчитал расходы на аренду квартиры, посмотрел на цену авиабилетов между городами и понял, что летать на пары будет вдвое дешевле.

По его подсчетам, самые дешевые однушки в Ванкувере стоят от 2100 канадских долларов в месяц и выше. Билеты туда-обратно обходятся в 150 долларов, а университет ему надо посещать 2 раза в неделю. 

В месяц ему надо совершить 8 перелетов. То есть, на авиапутешествия уйдет примерно 1200 долларов. Экономия очевидна.

Перелет из Калгари в Ванкувер длится всего полчаса. Из аэропорта до университета студент едет на автобусе еще столько же. В итоге вся дорога до дверей вуза занимает час и столько же обратно. 

Показать следующие комментарии
Фото
Эльза Ли
20:53

Эльза Ли

Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

Если вам надоела роботизированная игрушка, теперь в Японии ее можно просто сдать в специальный приют.
Марина Смирнова
19:30

Марина Смирнова

Почему опытные рыболовы считают ротана самой жадной рыбой

Почему опытные рыболовы считают ротана самой жадной рыбой

Даже рыболов-новичок, имея простую поплавочную удочку, сможет наловить вдоволь этой рыбы весной.
Марина Смирнова
19:19

Марина Смирнова

Убираем неприятный запах из обуви: надежные способы

Убираем неприятный запах из обуви: надежные способы

Плохой запах от обуви может появиться не только после долгого использования, но даже от новой, еще не ношеной пары.
Марина Смирнова
18:58

Марина Смирнова

Какие опасные пищевые добавки есть в составе хлеба

Какие опасные пищевые добавки есть в составе хлеба

Читали ли вы внимательно хотя бы раз то, что написано на этикетке мучных изделий - эта информация многих может удивить.
Марина Смирнова
18:54

Марина Смирнова

Загрязненный воздух вредит психическому здоровью

Загрязненный воздух вредит психическому здоровью

По данным исследования Йельской школы общественного здравоохранения (YSPH), грязный воздух наносит вред психике.
Марина Смирнова
18:48

Марина Смирнова

Выращиваем сахаристые арбузы на собственной даче

Выращиваем сахаристые арбузы на собственной даче

Для начала правильно выбираем место: сажать арбузы нужно только на открытом, солнечном участке.
Марина Смирнова
18:40

Марина Смирнова

Что такое овсяная диета и какие у нее плюсы

Что такое овсяная диета и какие у нее плюсы

Овсянка – популярная и недорогая крупа, геркулесовую кашу дают в детсадах и школах как обязательный продукт полезного питания.
article_image 20:46

Психолог Ширикинова назвала женские комплексы, отталкивающие мужчин

Психолог медцентра "Медскан" Геляна Ширикинова сообщила, что мужчин, как правило, пугает женская неуверенность в своем теле и некоторые другие комплексы.

article_image 20:00

Люди, доживающие до 100 лет, соблюдают особые привычки утром

Простые привычки помогают людям прожить как можно дольше. Нужно лишь внести некоторые изменения в распорядок дня.

article_image 18:21

Элвису Пресли в начале его карьеры без конца твердили, что он не умеет петь

История начинается еще с 8 класса школы, когда учитель музыки заявил Элвису Пресли, что у того нет таланта к пению, влепив "нерадивому" ученику тройку по предмету.