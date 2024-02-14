Студент из Канады летает на занятия на самолете, чтобы сэкономить на жилье

Первые годы учебы будущий искусствовед Тим Чен был обычным студентом из канадского Ванкувера. Однако в какой-то момент стоимость аренды жилья в этом городе так поднялась, что парню это стало не по карману, пишет Вокруг света.

Вернувшись из Калгари после каникул в отчем доме, Тим ужаснулся новым расценкам на жилье. Студент быстро подсчитал расходы на аренду квартиры, посмотрел на цену авиабилетов между городами и понял, что летать на пары будет вдвое дешевле.

По его подсчетам, самые дешевые однушки в Ванкувере стоят от 2100 канадских долларов в месяц и выше. Билеты туда-обратно обходятся в 150 долларов, а университет ему надо посещать 2 раза в неделю.

В месяц ему надо совершить 8 перелетов. То есть, на авиапутешествия уйдет примерно 1200 долларов. Экономия очевидна.

Перелет из Калгари в Ванкувер длится всего полчаса. Из аэропорта до университета студент едет на автобусе еще столько же. В итоге вся дорога до дверей вуза занимает час и столько же обратно.