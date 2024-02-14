Выбираем рыбу в магазине: на что обратить внимание

Чтобы отличить свежую рыбу от замороженной, обращайте внимание на глаза, поверхность, чешую, плоть, жабры и брюшко.
Глаза у свежей рыбы должны быть прозрачные, поверхность — сухая, чешуя — тусклая, плоть — рыхлая и неплотная, жабры — серые и тусклые, а брюшко обычно впалое.
Свежая рыба также бывает охлаждённой. Она хранится около 10 суток. Замороженную рыбу можно хранить намного дольше. Охлаждённую рыбу хранят при температуре от -2 до 0 °С.
На что необходимо обратить внимание при выборе свежей рыбы
- На прилавках, как правило, есть сёмга, треска, форель, карп, лосось, тунец, судак, хек, палтус, ставрида, скумбрия, минтай, килька и другие виды. Все они различаются ценой, вкусом и пользой для организма.
- Купить рыбу можно в виде куска, стейка, тушки или филе. Выбирать нужно исходя из блюда, которое вы хотите приготовить.
- Рыбу можно купить целую или потрошёную.
- Чтобы отличить свежую рыбу от замороженной, обращайте внимание на её глаза, поверхность, чешую, плоть, жабры и брюшко.
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