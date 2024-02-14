Выбираем рыбу в магазине: на что обратить внимание

18:23 2024-02-14
Выбираем рыбу в магазине: на что обратить внимание

Бактериалка, ихтиофириоз, грибок на чешуе и плавниках - это базовый перечень болячек речной рыбы, плавающей в мутной воде огромных аквариумов супермаркета.

Чтобы отличить свежую рыбу от замороженной, обращайте внимание на глаза, поверхность, чешую, плоть, жабры и брюшко.

Глаза у свежей рыбы должны быть прозрачные, поверхность — сухая, чешуя — тусклая, плоть — рыхлая и неплотная, жабры — серые и тусклые, а брюшко обычно впалое.

Свежая рыба также бывает охлаждённой. Она хранится около 10 суток. Замороженную рыбу можно хранить намного дольше. Охлаждённую рыбу хранят при температуре от -2 до 0 °С.

На что необходимо обратить внимание при выборе свежей рыбы

  1. На прилавках, как правило, есть сёмга, треска, форель, карп, лосось, тунец, судак, хек, палтус, ставрида, скумбрия, минтай, килька и другие виды. Все они различаются ценой, вкусом и пользой для организма.
  2. Купить рыбу можно в виде куска, стейка, тушки или филе. Выбирать нужно исходя из блюда, которое вы хотите приготовить.
  3. Рыбу можно купить целую или потрошёную.
  4. Чтобы отличить свежую рыбу от замороженной, обращайте внимание на её глаза, поверхность, чешую, плоть, жабры и брюшко.

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Эльза Ли

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