Выбираем рыбу в магазине: на что обратить внимание

Чтобы отличить свежую рыбу от замороженной, обращайте внимание на глаза, поверхность, чешую, плоть, жабры и брюшко.

Глаза у свежей рыбы должны быть прозрачные, поверхность — сухая, чешуя — тусклая, плоть — рыхлая и неплотная, жабры — серые и тусклые, а брюшко обычно впалое.

Свежая рыба также бывает охлаждённой. Она хранится около 10 суток. Замороженную рыбу можно хранить намного дольше. Охлаждённую рыбу хранят при температуре от -2 до 0 °С.

На что необходимо обратить внимание при выборе свежей рыбы