Что представляют собой церкви для алкоголиков

Gabola Church в Йоханнесбурге открыла двери для пьянствующих прихожан, изгнанных из других церквей, в ноябре прошлого года. На Пасху основателя церкви — епископа Макити — провозгласили африканским Папой.

Однако в Церкви Габола, работающей на просторах ЮАР, любовь к спиртному не считают чем-то греховным, напротив, во время службы здесь даже нужно выпивать.

Место носит название Gabola Church, а разместилось оно в Йоханнесбурге. Принимают здесь тех, кого в других приходах прогнали по причине пьянства. Организовываются службы в барах, и в это время присутствующим даже позволяют употреблять спиртное.

Епископ Макити прежде являлся младшим священником в староапостольской церкви, но по причине ссоры с другими коллегами он решился основать собственный “храм”, назвав место Gabola Church.

Gabola Church не только проповедует милость к пьяницам, но и проводит службы для беспризорников, организует турниры по дворовому футболу и помогает молодым художникам.

Глава Gabola Church призывает мыслить шире и перестать винить алкоголь в совершаемых человеком ошибках и преступлениях. Службы здесь проходят необычно, однако присутствуют на них преимущественно мужчины, пока несовершеннолетних не допускают.

В будущем епископ Макии надеется сделать церковь более открытой, активнее продвигая свои идеи.