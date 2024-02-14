Что представляют собой церкви для алкоголиков

18:31 2024-02-14
Что представляют собой церкви для алкоголиков

Большинство религий осуждающе относятся к разного рода зависимостям, включая пристрастие к алкоголю.

Gabola Church в Йоханнесбурге открыла двери для пьянствующих прихожан, изгнанных из других церквей, в ноябре прошлого года. На Пасху основателя церкви — епископа Макити — провозгласили африканским Папой.

Однако в Церкви Габола, работающей на просторах ЮАР, любовь к спиртному не считают чем-то греховным, напротив, во время службы здесь даже нужно выпивать. 

Место носит название Gabola Church, а разместилось оно в Йоханнесбурге. Принимают здесь тех, кого в других приходах прогнали по причине пьянства. Организовываются службы в барах, и в это время присутствующим даже позволяют употреблять спиртное.

Епископ Макити прежде являлся младшим священником в староапостольской церкви, но по причине ссоры с другими коллегами он решился основать собственный “храм”, назвав место Gabola Church. 

Gabola Church не только проповедует милость к пьяницам, но и проводит службы для беспризорников, организует турниры по дворовому футболу и помогает молодым художникам.

Глава Gabola Church призывает мыслить шире и перестать винить алкоголь в совершаемых человеком ошибках и преступлениях. Службы здесь проходят необычно, однако присутствуют на них преимущественно мужчины, пока несовершеннолетних не допускают.

В будущем епископ Макии надеется сделать церковь более открытой, активнее продвигая свои идеи. 

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