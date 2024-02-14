Постоянные головные боли по турам: возможные причины назвал доктор Мясников

Различают большое количество причин головной боли по утрам. Этот симптом представляет собой реакцию организма на раздражение рецепторов, поэтому возникает при любых нарушениях.
Рецепторы находятся в коже, мышцах и мягких тканях, мозговых оболочках, а также на внутренней стенке сосудов.
В зависимости от типа и механизма развития, можно выделить несколько типов головных болей после сна.
- Сосудистая головная боль – к этому типу относится мозговая атриовенозная дистония. Один из механизмов развития боли – это растяжение сосудистых стенок вследствие повышенного давления крови, уменьшение их тонуса. Также боль может возникать при резком спазме сосудов либо при нарушении оттока жидкости и ее накопление в венозном русле.
- Головная боль напряжения – вызвана спазмами мышц шеи и головы. Они сдавливают нервы и сосуды, перекрывая доступ крови к головному мозгу. Такой тип боли может быть связан с интенсивными физическими либо умственными нагрузками, стрессами, нервным напряжением. Также его причинами становятся хронические заболевания шейного отдела позвоночника, интоксикация и другие факторы.
- Невралгическая – связана с воспалением либо сдавливанием тройничного нерва. Боль острая, пульсирующая, часто обостряется после сна либо длительного нахождения без движения. Для невралгии характерно усиление симптомов в определенном положении, во время давления на поврежденный нерв.
- Ликвородинамическая – причиной, почему по утрам болит голова, становится ухудшение отвода жидкости из головного мозга. В результате повышаются показатели внутричерепного давления, что приводит не только к постоянной болезненности, но также к нервным нарушениям, проблемам со слухом и зрением, замедлению развития у детей.
- Головная боль психогенного характера – возникает при стрессах, нарушении режима сна, нервном напряжении. При обследовании никакие патологии не обнаруживаются., а болезненность вызвана повышенной активностью нервной системы.
У большинства пациентов встречаются головные боли смешанного происхождения. При диагностике одной проблемы обнаруживается одновременно несколько нарушений, которые дополняют друг друга. Важно определить, какая из них основная, и приступать к лечению.
Также головные боли по утрам могут быть связаны с положением тела во время сна или проблемами с дыханием, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.
Как заявил Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1", головная боль после пробуждения - это боль напряжения. В первую очередь стоит обратить внимание на положение тела во время сна - неправильная или неудобная поза, особенно для шеи, может привести к головной боли утром.
Еще одна распространенная причина головной боли по утрам - нарушения дыхания. Чаще всего это происходит в положении на спине, когда мягкое небо на короткое время перекрывает дыхательные пути, вызывая гипоксию.
"Когда человек спит, особенно на спине, он храпит, а потом раз - он замолкает, потом жуткий всхрап, и опять", - пояснил Мясников.
Он добавил, что нарушение дыхания во сне может быть признаком серьезных болезней - сахарного диабета и гипертонии.
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