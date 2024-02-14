Постоянные головные боли по турам: возможные причины назвал доктор Мясников

18:37 2024-02-14
Постоянные головные боли по турам: возможные причины назвал доктор Мясников

Головные боли по утрам вызывают усталость и дискомфорт на весь день, являются причиной различных нарушений сна.

Различают большое количество причин головной боли по утрам. Этот симптом представляет собой реакцию организма на раздражение рецепторов, поэтому возникает при любых нарушениях.

Рецепторы находятся в коже, мышцах и мягких тканях, мозговых оболочках, а также на внутренней стенке сосудов.

В зависимости от типа и механизма развития, можно выделить несколько типов головных болей после сна.

  1. Сосудистая головная боль – к этому типу относится мозговая атриовенозная дистония. Один из механизмов развития боли – это растяжение сосудистых стенок вследствие повышенного давления крови, уменьшение их тонуса. Также боль может возникать при резком спазме сосудов либо при нарушении оттока жидкости и ее накопление в венозном русле.
  2. Головная боль напряжения – вызвана спазмами мышц шеи и головы. Они сдавливают нервы и сосуды, перекрывая доступ крови к головному мозгу. Такой тип боли может быть связан с интенсивными физическими либо умственными нагрузками, стрессами, нервным напряжением. Также его причинами становятся хронические заболевания шейного отдела позвоночника, интоксикация и другие факторы.
  3. Невралгическая – связана с воспалением либо сдавливанием тройничного нерва. Боль острая, пульсирующая, часто обостряется после сна либо длительного нахождения без движения. Для невралгии характерно усиление симптомов в определенном положении, во время давления на поврежденный нерв.
  4. Ликвородинамическая – причиной, почему по утрам болит голова, становится ухудшение отвода жидкости из головного мозга. В результате повышаются показатели внутричерепного давления, что приводит не только к постоянной болезненности, но также к нервным нарушениям, проблемам со слухом и зрением, замедлению развития у детей.
  5. Головная боль психогенного характера – возникает при стрессах, нарушении режима сна, нервном напряжении. При обследовании никакие патологии не обнаруживаются., а болезненность вызвана повышенной активностью нервной системы.

У большинства пациентов встречаются головные боли смешанного происхождения. При диагностике одной проблемы обнаруживается одновременно несколько нарушений, которые дополняют друг друга. Важно определить, какая из них основная, и приступать к лечению. 

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Также головные боли по утрам могут быть связаны с положением тела во время сна или проблемами с дыханием, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Как заявил Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия-1", головная боль после пробуждения - это боль напряжения. В первую очередь стоит обратить внимание на положение тела во время сна - неправильная или неудобная поза, особенно для шеи, может привести к головной боли утром.

Еще одна распространенная причина головной боли по утрам - нарушения дыхания. Чаще всего это происходит в положении на спине, когда мягкое небо на короткое время перекрывает дыхательные пути, вызывая гипоксию.

"Когда человек спит, особенно на спине, он храпит, а потом раз - он замолкает, потом жуткий всхрап, и опять", - пояснил Мясников.

Он добавил, что нарушение дыхания во сне может быть признаком серьезных болезней - сахарного диабета и гипертонии.

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