Что такое овсяная диета и какие у нее плюсы

18:40 2024-02-14
Что такое овсяная диета и какие у нее плюсы

Овсянка – популярная и недорогая крупа, геркулесовую кашу дают в детсадах и школах как обязательный продукт полезного питания.

Диета на овсянке имеет несколько преимуществ. Сегодня, помимо овсяных хлопьев для приготовления каши, вы сможете найти на прилавках магазина множество продуктов с добавлением овсянки — хлебцы, сладости, мюсли и многое другое. Безусловно, овсянка — очень ценный продукт.

Она является источником клетчатки, так необходимой организму для нормальной работы ЖКТ, и витаминов группы B, PP и F, прекрасно утоляет чувство голода, а также содержит фосфор, магний, железо, кальций и другие необходимые человеку элементы и аминокислоты.

Таким образом, соблюдая овсяную диету для похудения, вы одновременно сможете сбросить несколько лишних килограмм, а также укрепить иммунитет, очистить организм и нормализовать работу пищеварительного тракта.

Как и у любой диеты для похудения, у овсяной есть свои ограничения. Так как она относится к монодиетам, т. е. системам питания, основанным на употреблении всего лишь одного продукта, длительное время ее придерживаться нельзя — лишь от 5 до 8 дней.

Но и этого времени может быть достаточно для избавления от ненавистных вам лишних килограмм и очищения организма.

Овсяная диета для похудения состоит из двух этапов — очистительного и, собственно, самой диеты. Очищение организма проводится с помощью риса: залейте литром воды 4 столовые ложки риса и оставьте на ночь, утром сварите рис с водой на небольшом огне в течение часа и выпейте полученный отвар.

После этого нельзя есть и пить в течение следующих пяти часов, а затем можно питаться как обычно, но последний прием пищи или напитков должен быть не позднее пяти часов до сна, разрешается только вода без газа.

Овсяную диету для похудения можно начать соблюдать уже на следующий день. Правила ее просты — на завтрак, обед и ужин вам придется есть овсяную кашу.

В качестве перекусов разрешаются фрукты, но в небольших количествах и в первой половине дня. В течение дня выпивайте не менее 1,5-2 литров воды без газа или зеленого чая.

Другие напитки — черный чай, кофе, алкоголь — могут задерживать жидкость в организме и препятствовать похудению. Подслащивать и солить кашу не рекомендуется, но на завтрак вы можете добавить в нее немного сухофруктов.

Количество и размер порций не ограничены, но переедать также не рекомендуется. Впрочем, у овсяной диеты для похудения есть большое преимущество — овсянка хорошо насыщает и легко утоляет чувство голода.

Любую монодиету, к которым относится и овсяная диета для похудения, не рекомендуется соблюдать более 5-10 дней.

Поэтому, если ваши результаты от соблюдения диеты вас сильно порадуют, не поддавайтесь соблазну немного ее продлить — иначе вы сильно навредите своему здоровью и замедлите обмен веществ, после чего сбросить лишний вес вам будет еще сложнее.

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