Выращиваем сахаристые арбузы на собственной даче

Правильный полив:

Вообще-то арбузы могут долго обходиться без полива – ведь у них мощная корневая система, уходящая вглубь земли и обладающая большой всасывающей силой.

Главный корень уходит на глубину более 1 м, а боковые корешки разрастаются в стороны на 4-5 м, и это на глубине до 30 см.

Так что арбуз добывает влагу из глубоких слоев почвы, даже если растет в засушливых условиях. Но при особенно долгой засухи растения следует поливать.

Фосфорные удобрения:

Арбуз не особо требователен к высокому плодородию почвы. Он неплохо растет на легких песчаных почвах.

Если у вас земля тяжелая, глинистая, то при подготовке грядки в нее полезно добавить песок.

Но на подкормки арбуз отзывается положительно, и особенно для него важны фосфорные – так что обязательно подкармливайте арбузы суперфосфатом.

Схема посадки:

Арбуз растение не маленькое, его плети могут разрастаться на несколько метров.

Важно, чтобы они не затеняли друг друга, то есть для нормального развития нужно соблюдать определенную схему посадки арбуза.

При посадке рядами, расстояние между ними должно быть от 1 до 1,5 метров. Между растениями – 0,4-0,7 м.

Формировка:

Кусты арбуза нужно обязательно формировать. После образования 2-3 завязей, главный стебель нужно прищипнуть над 5–6 листом.

В середине августа на арбузах, растущих в средней полосе нужно удалить все завязи, диаметр которых не превышает 10 см, а все боковые плети прищипнуть.

Обязательно тепло:

Арбуз – теплолюбивое растение. Поэтому хороший рост и урожай может быть обеспечен только при достаточно высокой температуре – 25-30 градусов.

Всходы появляются если температура не ниже 16 градусов (лучше выше), тогда семена проклюнутся на 10 день.