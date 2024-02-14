Какие опасные пищевые добавки есть в составе хлеба

Мука, вода, соль, сахар, масло, яйца, дрожжи или закваска и все… Казалось бы, что еще, а главное — зачем, добавлять в состав выпечки?

Ведь из этого немудреного состава продуктов можно приготовить и обычный батон, и бисквит для торта. Так было раньше. А теперь в составе хлеба могут оказаться даже такие «ингредиенты», которые опасаются применять взрывотехники.

Есть такое интересное химическое вещество — перекись ацетона. Оно крайне неустойчивое. Его даже взрывотехники не используют по причине непредсказуемости его поведения. Оно взрывается, что называется, от косого взгляда.

Использовать его начали, как улучшитель и отбеливатель муки. В списке пищевых добавок перекись ацетона маркируется, как Е929, — об этом сообщил заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов.

Но, именно ли эта пищевая добавка, и только ли она, может стать причиной взрыва еды? И не может ли она сдетонировать уже внутри нас?

Какие пищевые добавки присутствуют в хлебе

Пищевые добавки используют для производства продуктов питания, чтобы придать им желаемые свойства.

Например, определенный аромат, цвет и увеличенную длительность хранения.

«Е» окружают нас везде и всюду. Даже в натуральном свежем яблоке их содержится около 30.

Изучают свойства различных улучшителей и добавок, и разрабатывают новые технологии и рецепты выпечки мучных изделий в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности.

Но почему некоторые из них взрывоопасны?

В тесто добавляют аскорбиновую кислоту и комплексные хлебопекарные улучшители. С «аскорбинкой» все понятно, это органическое соединение необходимо нашему организму для нормального функционирования соединительной и костной ткани.

Если в организме не хватает витамина С — развивается цинга, заболевание, при котором соединительные ткани теряют свою прочность и выпадают зубы.

Дефицит аскорбиновой кислоты также опасен для приматов, морских свинок, капибар и летучих мышей. Другие млекопитающие способны синтезировать витамин С самостоятельно и не нуждаются в его получении с пищей.

В хлебопекарной промышленности аскорбиновая кислота нужна для повышения так называемой газо-удерживающей способности теста. Благодаря этому увеличивается объем, улучшается эластичность и структура мякиша, а сам хлеб становится светлее.

Но на вкус изделия это никак не влияет — на сто килограммов теста кладут всего тридцать граммов аскорбиновой кислоты. Да и послужить катализатором взрыва это органическое соединение не может.