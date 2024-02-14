Какие опасные пищевые добавки есть в составе хлеба

Мука, вода, соль, сахар, масло, яйца, дрожжи или закваска и все… Казалось бы, что еще, а главное — зачем, добавлять в состав выпечки?
Ведь из этого немудреного состава продуктов можно приготовить и обычный батон, и бисквит для торта. Так было раньше. А теперь в составе хлеба могут оказаться даже такие «ингредиенты», которые опасаются применять взрывотехники.
Есть такое интересное химическое вещество — перекись ацетона. Оно крайне неустойчивое. Его даже взрывотехники не используют по причине непредсказуемости его поведения. Оно взрывается, что называется, от косого взгляда.
Использовать его начали, как улучшитель и отбеливатель муки. В списке пищевых добавок перекись ацетона маркируется, как Е929, — об этом сообщил заведующий лабораторией химии пищевых продуктов ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Бессонов.
Но, именно ли эта пищевая добавка, и только ли она, может стать причиной взрыва еды? И не может ли она сдетонировать уже внутри нас?
Какие пищевые добавки присутствуют в хлебе
Пищевые добавки используют для производства продуктов питания, чтобы придать им желаемые свойства.
Например, определенный аромат, цвет и увеличенную длительность хранения.
«Е» окружают нас везде и всюду. Даже в натуральном свежем яблоке их содержится около 30.
Изучают свойства различных улучшителей и добавок, и разрабатывают новые технологии и рецепты выпечки мучных изделий в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности.
Но почему некоторые из них взрывоопасны?
В тесто добавляют аскорбиновую кислоту и комплексные хлебопекарные улучшители. С «аскорбинкой» все понятно, это органическое соединение необходимо нашему организму для нормального функционирования соединительной и костной ткани.
Если в организме не хватает витамина С — развивается цинга, заболевание, при котором соединительные ткани теряют свою прочность и выпадают зубы.
Дефицит аскорбиновой кислоты также опасен для приматов, морских свинок, капибар и летучих мышей. Другие млекопитающие способны синтезировать витамин С самостоятельно и не нуждаются в его получении с пищей.
В хлебопекарной промышленности аскорбиновая кислота нужна для повышения так называемой газо-удерживающей способности теста. Благодаря этому увеличивается объем, улучшается эластичность и структура мякиша, а сам хлеб становится светлее.
Но на вкус изделия это никак не влияет — на сто килограммов теста кладут всего тридцать граммов аскорбиновой кислоты. Да и послужить катализатором взрыва это органическое соединение не может.
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