Убираем неприятный запах из обуви: надежные способы

19:19 2024-02-14
Убираем неприятный запах из обуви: надежные способы

Плохой запах от обуви может появиться не только после долгого использования, но даже от новой, еще не ношеной пары.

В большинстве случаев это решаемая проблема. Использовать можно не только специальные средства, но и простые домашние рецепты.

Они в борьбе с неприятным запахом от обуви показывают достаточно высокую эффективность. В рецептах используются доступные компоненты, которые можно найти в домашней аптечке или на кухне.

Спирт

Для обработки внутренней части обуви может быть использована водка или спирт, пополам разведенный с водой. Способ нанесения выбранного препарата зависит от модели обуви.

После того как внутренняя часть пары была обработана, ей необходимо дать время просто постоять 3-4 часа. Обработанные водкой участки протирают бумажными полотенцами, после чего обувь оставляют до полного просушивания.

Нашатырь

Нашатырный спирт – аптечный препарат. Его также возможно применять для дезинфекции и устранения запаха.

Из-за специфического аромата средства уход с его помощью желательно осуществлять на свежем воздухе.

Чай

Для устранения запахов можно использовать чайные пакетики. Для того чтобы запах ушел, достаточно положить в каждую туфлю по пакетику и оставить минимум на 10-12 часов. Этот способ универсальный, применимый к любому виду обуви.

Сода

Обработка содой – хороший вариант для той обуви, внутреннюю сторону которой нельзя мочить. Этот метод может быть использован, к примеру, для ухода за зимними ботинками и сапогами.

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