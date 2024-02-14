Чем обработать томаты от вершинной гнили

Заболевание приводит к частичной или полной потере урожая. Помидоры деформируются, теряют вкус, гниют и опадают.

Существует несколько причин, почему болеют томаты вершиной гнилью:

нехватка кальция;

резкие перепады температуры и постоянная жара;

неправильный полив;

неправильная подкормка.

Для профилактики после высадки рассады в грунт через 2 недели опрыскиваем кальциевой селитрой.

Для этого 5 гр кальциевой селитры разводим в 5 литрах воды и опрыскиваем кусты томатов.

Она не только спасает помидоры от вершиной гнили, но и помогает при замедлении роста корней, побурении краёв листьев, опадании завязей и отмирании точек роста.

В начале июля поливаем растения меловым раствором, для этого берём стакан мела на 10 литров воды, добавляем чайную ложку мочевины.

Вначале проливаем грядки с томатами простой водой, а затем на каждый куст выливаем по поллитровой банке мелового раствора. А мочевина хорошо позволит кальцию усвоится.