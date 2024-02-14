Чем обработать томаты от вершинной гнили

Заболевание приводит к частичной или полной потере урожая. Помидоры деформируются, теряют вкус, гниют и опадают.
Существует несколько причин, почему болеют томаты вершиной гнилью:
нехватка кальция;
резкие перепады температуры и постоянная жара;
неправильный полив;
неправильная подкормка.
Для профилактики после высадки рассады в грунт через 2 недели опрыскиваем кальциевой селитрой.
Для этого 5 гр кальциевой селитры разводим в 5 литрах воды и опрыскиваем кусты томатов.
Она не только спасает помидоры от вершиной гнили, но и помогает при замедлении роста корней, побурении краёв листьев, опадании завязей и отмирании точек роста.
В начале июля поливаем растения меловым раствором, для этого берём стакан мела на 10 литров воды, добавляем чайную ложку мочевины.
Вначале проливаем грядки с томатами простой водой, а затем на каждый куст выливаем по поллитровой банке мелового раствора. А мочевина хорошо позволит кальцию усвоится.
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