Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

Робо-песиков айбо часто покупают детям, чтобы те учились ухаживать за настоящими животными.

Также в Японии их нередко приобретают взрослые люди, у которых нет времени уделять время на уход за реальным питомцем.

Когда айбо надоедает, их, бывает, выбрасывают, и это несмотря на то, что такая игрушка может стоить до трех тысяч долларов.

Теперь Сони запустила программу с призывом сдавать роботов.

Затем их будут ремонтировать и подыскивать новых владельцев.