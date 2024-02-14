Робо-пес в приюте: Сони предлагает создать приют для роботов-животных и найти им новый дом

Робо-песиков айбо часто покупают детям, чтобы те учились ухаживать за настоящими животными.
Также в Японии их нередко приобретают взрослые люди, у которых нет времени уделять время на уход за реальным питомцем.
Когда айбо надоедает, их, бывает, выбрасывают, и это несмотря на то, что такая игрушка может стоить до трех тысяч долларов.
Теперь Сони запустила программу с призывом сдавать роботов.
Затем их будут ремонтировать и подыскивать новых владельцев.
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