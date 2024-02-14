У некоторых людей глаза разного цвета: отчего это бывает

22:47 2024-02-14
У некоторых людей глаза разного цвета: отчего это бывает

Состояние, когда у человека радужные оболочки глаз разного цвета, называется гетерохромией.

У людей с меньшим количеством меланина радужная оболочка более светлая, а у людей с большим количеством этого пигмента — более темная.

Гетерохромия бывает разной

Не все люди с гетерохромией будут выглядеть одинаково. Это потому, что различают три разных типа гетерохромии: полная, центральная и сегментарная.

Полная гетерохромия — это когда у человека два глаза совершенно разного цвета, а центральная гетерохромия — это когда центр радужной оболочки отличается по цвету от остальной части радужки.

В свою очередь, сегментарная гетерохромия — это ситуация, когда сегмент или часть радужной оболочки (а не только центр) имеют другой цвет по сравнению с остальной ее частью. Центральная и сегментарная гетерохромия может встречаться на обоих глазах.

Разный цвет глаз — редкость

Доводилось ли вам встречать людей с гетерохромией? Если нет, то это не удивительно. Ведь, согласно статистике, вне зависимости от типа, любая гетерохромия встречается крайне редко.

Фактически, полная гетерохромия затрагивает только шесть из 10 тысяч человек. Это означает, что менее 90 тысяч россиян имеют два глаза разного цвета. Менее 1 процента людей имеют какую-либо форму гетерохромии.

Опасна ли гетерохромия?

Хотя у большинства людей, которые рождаются с гетерохромией, нет никаких сопутствующих заболеваний, иногда это может быть симптомом основного врожденного заболевания.

В редких случаях гетерохромия может быть вызвана синдромом Горнера, синдромом Ваарденбурга, туберозным склерозом или синдромом Стерджа-Вебера.

Если гетерохромия развивается в более позднем возрасте, это может быть признаком рака или сахарного диабета, а также результатом операции или травмы глаза.

Чтобы узнать точную причину разного цвета глаз, человеку необходимо пройти обследование и поставить диагноз у офтальмолога. Если гетерохромия не результат травмы или основного заболевания, обычно в лечении нет необходимости.

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