Живой экспонат из зоопарка: печальная судьба пигмея Ота Бенга

23:10 2024-02-14
Живой экспонат из зоопарка: печальная судьба пигмея Ота Бенга

Этот мужчина попал в клетке в американский зоопарк, где его демонстрировали как «человека-обезьяну».

Ни один человек не должен испытывать столько жестокости в жизни. Его семья была убита, он порабощен и служил живым экспонатом среди обезьян в зоопарке Бронкса.

Это трагическая история человека по имени Ота Бенга. Он стал жертвой безграничной жестокости, его отчаяние зашло так далеко, что 20 марта 1916 года он выстрелил себе в сердце, спасаясь от жестокости этого мира.

Один из периодов развития человечества справедливо называют «темным средневековьем» из-за предрассудков и дикости, царивших в то время. Оказалось, что отдельные проявления этой дикости «благополучно» перекочевали в XIX и ХХ век.

Одним из примеров может служить драматичная история конголезского пигмея из народа мбути – Ота Бенга, имя которого переводится как «друг».

Книга «Происхождение человека» Чарльза Роберта Дарвина произвела настоящий переполох в научном обществе. Ученые-эволюционисты начали активно искать возможные останки человеко-обезьян.

Однако некоторые их горе-коллеги свято верили, что существуют и живые представители промежуточной стадии развития обезьяны в человека. Начало ХХ столетия ознаменовалось новой вспышкой энтузиазма в поисках живых представителей переходной формы, которая порой доходила до абсурда.

В 1903 году Британия провела исследования, и были проведены реформы. Но этого было недостаточно. Во время правления Леопольда II 10 миллионов конголезцев умерли насильственной смертью.

И именно в эти жестокие времена родился Ота Бенга. Племя, к которому он принадлежал, было разделено на группы от 15 до 20 членов, ведущих кочевой образ жизни.

Они путешествовали из деревни в деревню и с места на место в зависимости от того, где условия и возможности охоты были лучше.

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Ота женился, когда был очень молод, и у него было двое детей. Он надеялся, что однажды возглавит свою собственную группу, как племя мбути делало это на протяжении тысячелетий.

Однако судьба Ота пошла совсем в другом направлении, чем представлял молодой человек. В Конго разразилась война, и многие были отправлены в депортацию и рабство.

Армия была коррумпирована, и солдаты действовали на каждом шагу, насилуя женщин и убивая целые семьи.

Таким образом, в 1890 году была убита вся семья Ота Бенга. В то время он охотился, а когда вернулся, обнаружил только последствия безжалостного убийства.

Для племени мбути семья была целой жизнью, и теперь у Ота было два выбора: блуждать в одиночестве до смерти или найти другую семью и просить, чтобы его приняли в качестве помощника.

Миссионер Вернер отказывался считать пигмеев полноценными представителями человеческого рода и очень обрадовался встрече с племенем «обезьян», которые еще не «прошли» стадию эволюции на пути к современному человеку.

Маленького Бенга, рост которого был 140 см, а вес 46 кг, заковали в цепи и посадили в клетку. По сути он стал рабом, несмотря на то, что на дворе был двадцатый век.

Его отправили в американский город Сент-Луис штата Миссури на Всемирную выставку, где он стал частью антропологической экспозиции в качестве «живого экспоната» наряду с разными видами обезьян.

Там его пытались представить как «переходную эволюционную форму», наиболее близкую к современным людям.

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