Живой экспонат из зоопарка: печальная судьба пигмея Ота Бенга

Ни один человек не должен испытывать столько жестокости в жизни. Его семья была убита, он порабощен и служил живым экспонатом среди обезьян в зоопарке Бронкса.

Это трагическая история человека по имени Ота Бенга. Он стал жертвой безграничной жестокости, его отчаяние зашло так далеко, что 20 марта 1916 года он выстрелил себе в сердце, спасаясь от жестокости этого мира.

Один из периодов развития человечества справедливо называют «темным средневековьем» из-за предрассудков и дикости, царивших в то время. Оказалось, что отдельные проявления этой дикости «благополучно» перекочевали в XIX и ХХ век.

Одним из примеров может служить драматичная история конголезского пигмея из народа мбути – Ота Бенга, имя которого переводится как «друг».

Книга «Происхождение человека» Чарльза Роберта Дарвина произвела настоящий переполох в научном обществе. Ученые-эволюционисты начали активно искать возможные останки человеко-обезьян.

Однако некоторые их горе-коллеги свято верили, что существуют и живые представители промежуточной стадии развития обезьяны в человека. Начало ХХ столетия ознаменовалось новой вспышкой энтузиазма в поисках живых представителей переходной формы, которая порой доходила до абсурда.

В 1903 году Британия провела исследования, и были проведены реформы. Но этого было недостаточно. Во время правления Леопольда II 10 миллионов конголезцев умерли насильственной смертью.

И именно в эти жестокие времена родился Ота Бенга. Племя, к которому он принадлежал, было разделено на группы от 15 до 20 членов, ведущих кочевой образ жизни.

Они путешествовали из деревни в деревню и с места на место в зависимости от того, где условия и возможности охоты были лучше.