В Пакистане корова и бык проживали на крыше 4-х этажного дома 3 месяца

23:28 2024-02-14
В Пакистане корова и бык проживали на крыше 4-х этажного дома 3 месяца

Чем бы люди ни тешились, лишь бы не вредили тем, кого приручили, и окружающей среде.

В пакистанском городе Карачи чуть не случилась трагедия. Мужчина (хозяин двух голов КРС) поселил телят на крышу.

Когда пришло время их «ликвидировать», понял, что не может спустить животных, так как ни бока, ни рога коровы и быка уже не проходят в лестничные проемы.

Для помощи нерадивому животноводу к 4-х этажному дому приехали аварийно-спасательные службы и «устроили аншлаг».

За необычным спасением Буренки и ее жениха наблюдали сотни человек.

Спасатели, убедившись, что животным не спуститься самостоятельно, привлекли к их вызволению кран и по очереди спустили вниз.

Как «мини-ферма» оказалась на крыше многоэтажки:

После благополучного исхода операции, внимание спасателей и журналистов было приковано к хозяину животных Эджазу Ахмаду.

В процессе выяснения причин незаконного содержания коровы и быка на крыше дома он пояснил, что в городском районе, где находится его квартира, нет места для содержания КРС из-за плотности застройки.

Но он все равно приобрел двух телят (бычка и телочку) и решил превратить в хлев террасу на крыше четырехэтажки, да и животные не противились восхождению.

Откормил «на свою голову»:

Когда мужчина решил покончить с фермерством, корова и бык оказались слишком габаритными для прогулок по лестнице. Ничего не оставалось делать, кроме как вызвать спасателей.

Профессионалы, никогда не участвующие в подобных операциях, аккуратно спустили вниз рогатую парочку. Животные, видимо привыкли к высоте, поэтому вели себя крайне спокойно и не пострадали.

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