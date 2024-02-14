Самые сладкие сорта вишен: мнение садоводов

Шоколадница:

Название сорт получил из-за насыщенного бордово-коричневого цвета спелых ягод, которые и вправду напоминают шоколадные конфеты.

Помимо внешних сходств, плоды Шоколадницы роднятся с кондитерскими изделиями и по вкусовым качествам.

Для того чтобы ягоды вырастали большими и сладкими, дерево необходимо располагать на солнечной стороне и избегать близкого соседства других растений, которые могут затенить вишню.

При соблюдении этого условия с одного растения вы сможете ежегодно собирать до 12 килограммов урожая.

Чудо Вишня:

Чудо Вишня широко известна своими десертными ягодами, которые можно подавать в любом виде – и в свежем, и в консервированном.

Неоднократно отмечалась схожесть плодов данного сорта с черешней.

Начиная приносить плоды на третьем году жизни, Чудо Вишня может похвастаться необыкновенной стабильностью в отношении урожайности.

Сажая это растение, важно помнить о том, что оно нуждается в периодической формирующей обрезке, в противном случае все плоды будут скапливаться на одном участке.

Малышка:

Ягоды сорта Малышка имеют приятный сладкий вкус, разбавленный кислинкой, придающей остроту.

Они имеют небольшой вес (около пяти граммов) и окрашены в темно-бордовые тона.

Сильными сторонами плодов сорта Малышка являются плотность, позволяющая без труда перевозить их, высокая лежкость и отличный иммунитет к грибковым заболеваниям.

Деревья достигают среднего роста и за один сезон дают около семнадцати килограммов ягод.

Любская:

Этот сорт считается поздним, а потому начинает плодоносить ближе к осени.

Вишня Любская способна приносить восхитительные урожаи – по 25 килограммов можно собрать еще с молодого растения.

Со временем эта цифра увеличивается вдвое.

В то же время данный сорт в высшей степени требователен к условиям выращивания, в особенности – к состоянию почвы.

Спелые ягоды имеют глубокий красный цвет и используются преимущественно для переработки.

Среди слабых сторон сорта следует отметить низкую морозоустойчивость и слабый иммунитет.