Самые сладкие сорта вишен: мнение садоводов

23:37 2024-02-14
Самые сладкие сорта вишен: мнение садоводов

Дачники утверждают, что самыми сладкими являются поздние сорта вишен, произрастают они в южных регионах России.

Шоколадница:

Название сорт получил из-за насыщенного бордово-коричневого цвета спелых ягод, которые и вправду напоминают шоколадные конфеты.

Помимо внешних сходств, плоды Шоколадницы роднятся с кондитерскими изделиями и по вкусовым качествам.

Для того чтобы ягоды вырастали большими и сладкими, дерево необходимо располагать на солнечной стороне и избегать близкого соседства других растений, которые могут затенить вишню.

При соблюдении этого условия с одного растения вы сможете ежегодно собирать до 12 килограммов урожая.

Чудо Вишня:

Чудо Вишня широко известна своими десертными ягодами, которые можно подавать в любом виде – и в свежем, и в консервированном.

Неоднократно отмечалась схожесть плодов данного сорта с черешней.

Начиная приносить плоды на третьем году жизни, Чудо Вишня может похвастаться необыкновенной стабильностью в отношении урожайности.

Сажая это растение, важно помнить о том, что оно нуждается в периодической формирующей обрезке, в противном случае все плоды будут скапливаться на одном участке.

Малышка:

Ягоды сорта Малышка имеют приятный сладкий вкус, разбавленный кислинкой, придающей остроту.

Они имеют небольшой вес (около пяти граммов) и окрашены в темно-бордовые тона.

Сильными сторонами плодов сорта Малышка являются плотность, позволяющая без труда перевозить их, высокая лежкость и отличный иммунитет к грибковым заболеваниям.

Деревья достигают среднего роста и за один сезон дают около семнадцати килограммов ягод.

Любская:

Этот сорт считается поздним, а потому начинает плодоносить ближе к осени.

Вишня Любская способна приносить восхитительные урожаи – по 25 килограммов можно собрать еще с молодого растения.

Со временем эта цифра увеличивается вдвое.

В то же время данный сорт в высшей степени требователен к условиям выращивания, в особенности – к состоянию почвы.

Спелые ягоды имеют глубокий красный цвет и используются преимущественно для переработки.

Среди слабых сторон сорта следует отметить низкую морозоустойчивость и слабый иммунитет.

Показать следующие комментарии
Фото
Марина Смирнова
00:05

Марина Смирнова

Разбираемся, почему криль полезнее других видов мяса

Разбираемся, почему криль полезнее других видов мяса

Важные свойства криля исследованы учеными и должны быть задействованы людьми для расширения спектра продуктов в рационе.
Марина Смирнова
23:59

Марина Смирнова

Эксперты рассказали, почему не стоит ложиться спать с чувством голода

Эксперты рассказали, почему не стоит ложиться спать с чувством голода

Чтобы стать стройнее, многие девушки отказываются от еды после 18:00 и идут спать голодными.
Марина Смирнова
23:28

Марина Смирнова

В Пакистане корова и бык проживали на крыше 4-х этажного дома 3 месяца

В Пакистане корова и бык проживали на крыше 4-х этажного дома 3 месяца

Чем бы люди ни тешились, лишь бы не вредили тем, кого приручили, и окружающей среде.
Марина Смирнова
23:20

Марина Смирнова

Почему не рекомендуется пить кефир перед сном

Почему не рекомендуется пить кефир перед сном

Кефир — традиционный продукт нашего рациона и мощный стимулятор пищеварения.
Марина Смирнова
23:10

Марина Смирнова

Живой экспонат из зоопарка: печальная судьба пигмея Ота Бенга

Живой экспонат из зоопарка: печальная судьба пигмея Ота Бенга

Этот мужчина попал в клетке в американский зоопарк, где его демонстрировали как «человека-обезьяну».
Марина Смирнова
23:02

Марина Смирнова

Как питалась Мария-Антуанетта, чтобы сохранять стройность форм

Как питалась Мария-Антуанетта, чтобы сохранять стройность форм

Одна из самых противоречивых исторических личностей - Мария-Антуанетта, королева Франции, жена Людовика XVI.
article_image 21:02

Женщина приобрела винтажное платье в антикварном торговом центре штата Мэн с потайным карманом, в котором спрятана загадочная записка

Сара Риверс Кофилд признается, что викторианский наряд в антикварном ТЦ, который она купила, не похож ни на одно платье, которое ей доводилось когда-либо видеть.

article_image 20:59

Опоссумы-рингтейлы находятся под угрозой исчезновения из-за повышения температуры в Австралии

Количество опоссумов-рингтейлов сокращается по причине раскаленных металлических крыш, солнечных батарей, обжигающих лапы животных, что часто приводит к летальному исходу либо необходимости усыплять зверьков.

article_image 20:46

Психолог Ширикинова назвала женские комплексы, отталкивающие мужчин

Психолог медцентра "Медскан" Геляна Ширикинова сообщила, что мужчин, как правило, пугает женская неуверенность в своем теле и некоторые другие комплексы.