Самые сладкие сорта вишен: мнение садоводов

Шоколадница:
Название сорт получил из-за насыщенного бордово-коричневого цвета спелых ягод, которые и вправду напоминают шоколадные конфеты.
Помимо внешних сходств, плоды Шоколадницы роднятся с кондитерскими изделиями и по вкусовым качествам.
Для того чтобы ягоды вырастали большими и сладкими, дерево необходимо располагать на солнечной стороне и избегать близкого соседства других растений, которые могут затенить вишню.
При соблюдении этого условия с одного растения вы сможете ежегодно собирать до 12 килограммов урожая.
Чудо Вишня:
Чудо Вишня широко известна своими десертными ягодами, которые можно подавать в любом виде – и в свежем, и в консервированном.
Неоднократно отмечалась схожесть плодов данного сорта с черешней.
Начиная приносить плоды на третьем году жизни, Чудо Вишня может похвастаться необыкновенной стабильностью в отношении урожайности.
Сажая это растение, важно помнить о том, что оно нуждается в периодической формирующей обрезке, в противном случае все плоды будут скапливаться на одном участке.
Малышка:
Ягоды сорта Малышка имеют приятный сладкий вкус, разбавленный кислинкой, придающей остроту.
Они имеют небольшой вес (около пяти граммов) и окрашены в темно-бордовые тона.
Сильными сторонами плодов сорта Малышка являются плотность, позволяющая без труда перевозить их, высокая лежкость и отличный иммунитет к грибковым заболеваниям.
Деревья достигают среднего роста и за один сезон дают около семнадцати килограммов ягод.
Любская:
Этот сорт считается поздним, а потому начинает плодоносить ближе к осени.
Вишня Любская способна приносить восхитительные урожаи – по 25 килограммов можно собрать еще с молодого растения.
Со временем эта цифра увеличивается вдвое.
В то же время данный сорт в высшей степени требователен к условиям выращивания, в особенности – к состоянию почвы.
Спелые ягоды имеют глубокий красный цвет и используются преимущественно для переработки.
Среди слабых сторон сорта следует отметить низкую морозоустойчивость и слабый иммунитет.
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