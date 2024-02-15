Эксперты рассказали, почему не стоит ложиться спать с чувством голода

Правило «Не есть после шести» знакомо каждому. Однако далеко не все диетологи с ним согласны.

Отказ от еды в вечернее время может не только не принести никакой пользы фигуре, но и, напротив, навредить ей.

Если последний прием пищи был раньше, чем за 3-4 часа до отбоя, то проблемы со сном не заставят себя ждать.

Когда возникает чувство голода, желудок сигнализирует об этом мозгу.

В результате организм прекращает «поставку» гормона сна мелатонина, что приводит к бессоннице.

И как же это связано с фигурой, спросишь ты. Есть очень простое и логическое объяснение.

Если ты плохо спала или и вовсе не спала, утром будешь чувствовать упадок сил

В первой половине дня «батарейка» иссякнет, и организм потребует восполнить нехватку энергии за счет еды. А это грозит перееданием.

Кроме того, голод снижает выработку эндорфинов — так называемых гормонов счастья.

Частый сон натощак может привести к апатии, рассеянности и тревожности.