Разбираемся, почему криль полезнее других видов мяса

Как выглядит криль
Криль – небольшие рачки, похожие на креветку. В магазинах встречаются два вида ракообразных: эвфаузиды и бокоплавы-гипериды – арктические планктоны.
Цвет существа в панцире серо-зеленый, размеры варьируются от 1 до 6,5 см.
Консервированные рачки напоминают мелко порезанные креветки. Продукт светлого, бело-кремового цвета с плотной текстурой.
На прилавке встречаются такие виды:
- Варено-мороженые рачки.
- Консервированные.
- Замороженное мясо в пластах.
- Мука из криля.
- Паста с кусочками рачков.
- Крилевое масло и субстанция для его приготовления.
Состав и полезные свойства мяса криля
Рачки – чистый с экологической точки зрения продукт, который не вбирает в себя вредные соединения.
Поэтому употребление мелких ракообразных безопасно для человека.
В ракообразных содержатся необходимые человеку полезные микро- и макроэлементы, витамины, минералы и питательные вещества.
Продукт богат кальцием, йодом, селеном, фосфором, калием, железом, натрием.
В рачках сосредоточено оптимальное количество аминокислот, жирных кислот, витаминов групп A, B, D, E.
Вред мяса криля и противопоказания к употреблению
Криль не рекомендован к употреблению при наличии индивидуальной непереносимости.
Следует также внимательно отнестись к продукту, если проявляется аллергия на морепродукты и креветки в частности.
Покупая замороженный, консервированный товар, обращают внимание на срок годности и внешний вид.
Банка не должна быть вздутой, поврежденной.
Употребление просроченной, некачественной продукции наносит вред здоровью человека, несмотря на полезные свойства.
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