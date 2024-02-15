Разбираемся, почему криль полезнее других видов мяса

Как выглядит криль

Криль – небольшие рачки, похожие на креветку. В магазинах встречаются два вида ракообразных: эвфаузиды и бокоплавы-гипериды – арктические планктоны.

Цвет существа в панцире серо-зеленый, размеры варьируются от 1 до 6,5 см.

Консервированные рачки напоминают мелко порезанные креветки. Продукт светлого, бело-кремового цвета с плотной текстурой.

На прилавке встречаются такие виды:

Варено-мороженые рачки.

Консервированные.

Замороженное мясо в пластах.

Мука из криля.

Паста с кусочками рачков.

Крилевое масло и субстанция для его приготовления.

Состав и полезные свойства мяса криля

Рачки – чистый с экологической точки зрения продукт, который не вбирает в себя вредные соединения.

Поэтому употребление мелких ракообразных безопасно для человека.

В ракообразных содержатся необходимые человеку полезные микро- и макроэлементы, витамины, минералы и питательные вещества.

Продукт богат кальцием, йодом, селеном, фосфором, калием, железом, натрием.

В рачках сосредоточено оптимальное количество аминокислот, жирных кислот, витаминов групп A, B, D, E.

Вред мяса криля и противопоказания к употреблению

Криль не рекомендован к употреблению при наличии индивидуальной непереносимости.

Следует также внимательно отнестись к продукту, если проявляется аллергия на морепродукты и креветки в частности.

Покупая замороженный, консервированный товар, обращают внимание на срок годности и внешний вид.

Банка не должна быть вздутой, поврежденной.

Употребление просроченной, некачественной продукции наносит вред здоровью человека, несмотря на полезные свойства.