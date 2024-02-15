Пассажирку в Мексике не пустили на борт самолета из-за расстройства желудка

Джоанна Чиу пожаловалась в соцсети на неприятный инцидент, который произошел с ней в январе. Мексиканка вылетала рейсом авиакомпании WestJet из Мехико. Но у нее случилось кишечное расстройство, и стюарды выгнали ее из салона самолета потому, что та еще до взлета без конца ходила в туалет.

«Если перед полетом почувствовали себя плохо, лучше не подавайте виду», - посоветовала Чиу. По ее словам, после снятия с рейса она приняла лекарства, и ей стало лучше.

Женщина в своем посте поделилась и другими проблемами, с которыми столкнулась: авиакомпания не помогла ей в той непростой ситуации, в которой она оказалась, пишет Вокруг света.

Комментаторов эта история привела в замешательство. Одни сочли случившееся возмутительным, другие смешным, но большинство посочувствовало Чиу.

А Чиу в ответ порекомендовала всем, кому приспичит в туалет до взлета, отвечать на вопрос бортпроводника, не заболел ли он, так: «Просто у меня маленький мочевой пузырь».

Но бывший бортпроводник в комментариях отметил, что сотрудники авиакомпании следовали протоколу.

«Если пассажир болен, он лететь не должен. Иначе он будет в туалете и тогда, когда ему нужно находиться в кресле с пристегнутым ремнем», - поддержал другой пользователь.