В Москве выставили на продажу 30-летнюю «Волгу» с пробегом в 137 километров

12:16 2024-02-15
В Москве выставили на продажу 30-летнюю «Волгу» с пробегом в 137 километров

Продавец хочет выручить за автомобиль не менее 1,3 миллиона российских рублей.

В Москве на продажу выставлена отлично сохранившаяся 30-летняя «Волга» ГАЗ-31029. При этом за свою долгую жизнь автомобиль проехал всего 137 километр, сообщает Лента.ру.

Владелец вывозил машину на техосмотр еще в 1998 году.

Практически все это время она провела в сухом гараже. Но теперь «Волга» готова служить новому хозяину и выезжать чаще - возможности автомобиля это позволяют.

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Издание уточняет, что у «Волги» - велюровый салон с деревянными вставками. Техника для этой модели традиционная: 2,4-литровый мотор мощностью 100 л.с. и 5-ступенчатая механическая коробка передач. Привод классический, задний.

Продавец хочет выручить за машину 1,3 миллиона российских рублей.

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