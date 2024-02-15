В Москве выставили на продажу 30-летнюю «Волгу» с пробегом в 137 километров

В Москве на продажу выставлена отлично сохранившаяся 30-летняя «Волга» ГАЗ-31029. При этом за свою долгую жизнь автомобиль проехал всего 137 километр, сообщает Лента.ру.

Владелец вывозил машину на техосмотр еще в 1998 году.

Практически все это время она провела в сухом гараже. Но теперь «Волга» готова служить новому хозяину и выезжать чаще - возможности автомобиля это позволяют.