Пабло Эскобар в свое время считался седьмым по богатству человеком на планете", по версии BBC

12:19 2024-02-15
Пабло Эскобар в свое время считался седьмым по богатству человеком на планете", по версии BBC

Он был настоящим кокаиновым королем, в расцвет своей преступной деятельности он еженедельно получал 420 миллионов долларов.

У него было столько денег, что он не знал, что с ними делать - в буквальном смысле слова.

В сентябре 2020 года BBC сообщило, что племянник Эскобара, Николас Эскобар, обнаружил в стене своей квартиры в Медельине, которая ранее принадлежала его дяде, пластиковый пакет с 18 млн. долларов.

Значительная часть наличности сгнила и была уже непригодна для использования.

"Запах (внутри) был ужасающим, в 100 раз хуже, чем от чего-то умершего", - рассказал Николас в интервью BBC.

По имеющимся данным, Эскобар прятал несколько тайников с миллионными суммами на территории своих владений, и Николас рассказал изданию, что нашел один из них уже не в первый раз.

Эскобар был безрассуден в обращении с деньгами, и не только в том, что касалось их траты.

По имеющимся данным, миллиардер ежегодно списывал около 2 млрд. долларов из-за того, что их съели крысы, уничтожили стихии или просто были потерянны.

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