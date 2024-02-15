Друзья 109-летней американки раскрыли необычный секрет ее долголетия

Жительница Америки отметила 109-й день рождения с друзьями, которые раскрыли необычный секрет долгой жизни женщины, сообщает New York Post.

Дженни Либертини сейчас живет в доме престарелых в городе Катонсвилль, что в штате Мэриленд. 109-летняя пенсионерка постоянно играет в бинго, потому в свой праздник тоже не упустила возможности принять участие в любимой игре.

К имениннице в этот день присоединились ее друзья. Одна из подруг Либертини раскрыла главный секрет долголетия Дженни. По ее словам, секрет в том, что у пенсионерки отсутствует муж.

"Она в разводе около 30 лет, потому не испытывает никакого стресса", - рассказала она.

Либертини родилась в семье иммигрантов из Сицилии в 1915 году. У нее трое братьев и сестер. Она вышла замуж и стала одной из первых женщин, принятых на работу в Администрацию соцобеспечения США.

У Либертини был сын Майкл, доживший до 83 лет. Когда его не стало, женщина переехала жить к подруге, а в 105 лет - в дом престарелых.

За женщиной сейчас ухаживают сотрудники учреждения. Недавно она упала и получила травму, из-за чего оказалась прикованной к инвалидному креслу. Несмотря на это, утверждают работники и постояльцы, женщина была и остается добрым и заботливым человеком.