Самый популярный в Австралии автомобиль создан по «заказу» жены фермера

Жители Австралии хорошо знают и ценят такие автомобили, как Holden Ute. А американцам она известна под брендом El Camino или Ford Ranchero - первого рода таких машин в стране, пишет Уahoo.com.

Издание отмечает, что главной целью разработчиков этих авто было объединить комфорт и производительность с грузоподъемностью грузовика. Как и внедорожник, эти ute были новаторами своего времени.

К слову, австралийский Holden Ute оставался в производстве еще до 2018 года. Этот бренд GM имеет свою историю.

Как и большинство других стран на заре автомобильной промышленности, Австралия была фермерской страной, ориентированной на животных и сельскохозяйственные инновации. И нуждалась в надежном, дешевом транспорте на каждый день.

Одно из таких изобретений было предложено женой фермера в начале 1930-х годов компании Ford Australia в письме, написанном от руки.

Речь шла об авто, которое подходило бы для работы на ферме и перевозки свиней. Она мечтала о комфортабельном автомобиле для поездок в церковь, в то время как ее мужу нужна была мощная рабочая лошадка с запасным местом.

Она закончила свое письмо вопросом: "Не мог бы ваш дизайнер предоставить нам автомобиль "два в одном"?