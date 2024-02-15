Самый популярный в Австралии автомобиль создан по «заказу» жены фермера

12:50 2024-02-15
Самый популярный в Австралии автомобиль создан по «заказу» жены фермера

Конструктор Лью Бэндт создал конструкцию машины, которую можно использовать в сельхозпроизводстве и на выезде, а компания Ford воплотила в жизнь.

Жители Австралии хорошо знают и ценят такие автомобили, как Holden Ute. А американцам она известна под брендом El Camino или Ford Ranchero - первого рода таких машин в стране, пишет Уahoo.com.

Издание отмечает, что главной целью разработчиков этих авто было объединить комфорт и производительность с грузоподъемностью грузовика. Как и внедорожник, эти ute были новаторами своего времени.

К слову, австралийский Holden Ute оставался в производстве еще до 2018 года. Этот бренд GM имеет свою историю. 

Как и большинство других стран на заре автомобильной промышленности, Австралия была фермерской страной, ориентированной на животных и сельскохозяйственные инновации. И нуждалась в надежном, дешевом транспорте на каждый день.

Одно из таких изобретений было предложено женой фермера в начале 1930-х годов компании Ford Australia в письме, написанном от руки. 

Речь шла об авто, которое подходило бы для работы на ферме и перевозки свиней. Она мечтала о комфортабельном автомобиле для поездок в церковь, в то время как ее мужу нужна была мощная рабочая лошадка с запасным местом.

Она закончила свое письмо вопросом: "Не мог бы ваш дизайнер предоставить нам автомобиль "два в одном"? 

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Лью Бэндт приступил к работе над двумя концепциями производства. Он отвез их в Америку к Генри Форду. Мистер Форд назвал его "охотником за кенгуру", что, несомненно, было бы отличным названием для Ute.

В итоге задумка получила реальное воплощение. Несмотря на практически полное отсутствие продаж в Америке, Ute был безумно успешным в Австралии. 

В настоящее время эти автомобили безумно редки, и только 61 из первоначальных 528 Ute был выпущен в первый год. 

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