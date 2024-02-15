Мастер из Финляндии создал свою версию Chevy Camaro с восемью колесами для дрифта на льду

Пользователи Интернета доказали, что можно дрифтовать практически на чем угодно. Но лучше всего использовать для этого двухместный Chevy Camaro, который вышел на новый уровень с восемью колесами.

Как это работает, продемонстрировал владелец такого авто в Финляндии. "Шины узкие и шипованные, что лучше для сцепления с дорогой, чем один толстый слой резины", - отмечает Уahoo.com.

Создавший ее Пекка Пальмгрен заявил, что собрал машину "как дань уважения к старым гоночным камаро, у которых была серия" в Финляндии.

По словам Пальмгрена, двигатель у авто - 454 шестого поколения, он был снят с Chevy Suburban 1991 года выпуска.

"Это основной блок с четырьмя болтами вторичного рынка, и по состоянию на 2021 год у него была литая рукоятка Eagle, кованые поршни Speed Pro, головки, которые он портировал сам, воздухозаборник Edelbrock Air Gap и карбюратор Holley 850 с двойным насосом", - уточняет издание.

Эти модификации увеличили мощность до 400 лошадиных сил и более 440 фунт-фут крутящего момента.

У Camaro есть рычаги управления, но Пальмгрен переместил верх, чтобы добиться большей жесткости и угла развала. Очевидно, что он находит этому хорошее применение на ледяной трассе.

Он также модифицировал заднюю подвеску, добавив койловеры, чтобы добиться регулируемой жесткости пружин и лучшего демпфирования и установил планку panhard для стабилизации задней оси.

Двойные колеса - самодельные. Пальмгрен изготовил их, вырезав центр из внешнего обода и прикрутив его болтами к внутреннему ободу. Он ездит на Camaro на одних колесах по улице или треку.