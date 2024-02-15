Владельцы Tesla Cybertruck заявили о пятнах ржавчины на кузове из нержавейки

Спустя четыре года после презентации Tesla Cybertruck был запущен в производство с кузовом из нержавеющей стали. Однако у него есть некоторые очевидные недостатки, пишет Уahoo.com.

Самая большая проблема в том, что это массивная поверхность из голого металла полностью открыта стихиям, что создает уникальный риск коррозии. По крайней мере, два владельца Cybertruck уже сообщили о проблемах с ржавчиной на форуме, говорится в сообщении.

Похожую информацию передает и Business Insider: по данным издания, два разных владельца Cybertruck заявили об оранжевых пятнах на своих автомобилях.

Руководство по эксплуатации Cybertruck еще не опубликовано, но в видеоролике в Интернете эксперты дают конкретные инструкции по удалению потенциально опасных материалов с поверхности из нержавеющей стали, которые дают шанс образоваться коррозии.

Дождь при этом не упоминается как особая проблема. Но таковой считаются масло, древесная смола, мертвые насекомые, дорожная соль.

Учитывая, что грузовик предназначен для активных приключений и был протестирован, по крайней мере, на мягком бездорожье, проблемы с долговечностью у потенциальных пользователей вызывают беспокойство.