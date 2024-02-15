Американец забронировал себе жилье на Airbnb и лишился жены и денег

После того, как гость Airbnb в Теннесси написал не слишком лестный отзыв о своем пребывании в отеле, "суперхост" набросился на него и попытался вымогать деньги, отправив его жене по электронной почте фото, где тот запечатлен с другой женщиной.

В итоге Шон Макки подал в суд на Airbnb и "суперхостинг" Памелу Фолер. Макки обвинил Фолеру и Airbnb во вторжении в его частную жизнь, причинении ему эмоционального расстройства и нанесении ущерба его браку.

Поводом для судебных разборок стало фото, где гость Airbnb Шон Макки запечатлен в 3 часа ночи с женщиной. Согласно иску, гость забронировал двухдневное пребывание в отеле Airbnb Fohler "Little Bit More Country" в Мемфисе в июле 2022 года на сентябрь.

В доме, который мужчина арендовал за 567 долларов в сутки, могли разместиться до 12 гостей, говорится в иске. Макки отметил, что ему показалось странным, что Фолер хотела получить "полный список" гостей.

"У нее также был список правил, согласно которым было нельзя курить, шуметь чрезмерно, принимать гостей из близлежащих районов, парковаться перед воротами гаража или на правой стороне подъездной дорожки, потреблять еду и напитки, а также купаться голышом в бассейне", - рассказал американец.

"Суперхост" также предупредил: в случае вызова полиции в отель "по любой причине" будет наложен штраф в размере 500 долларов и штраф в размере 250 долларов. Также будет сделана отмена проживания за прибытие с дополнительными гостями.

В один из не самых приятных дней мужчину попросили выселиться. По данным Фолер, Макки якобы привел много шумных гостей, о чем не предупредил. Мужчина это отрицал и утверждал, что не было ни вечеринки, ни ругани, ни незваных гостей.

Выселяясь из отеля, он запросил возврат средств в размере 502,46 доллара США за те ночи, которые были забронированы, но он не остался. Он также оставил отрицательный отзыв об отеле.

Фолер, обеспокоенная тем, что отзыв Макки поставит под угрозу ее статус "суперхостинга", якобы "начала преследовать" его. В судебном иске утверждается, что жене гостя были отправлено фото его и другой женщины, сделанное камерой дверного звонка в доме.

Более того, мужчине прислали счет на 960 долларов. Сообщалось, что он включает дополнительный гостевой штраф в размере 160 долларов, два отдельных штрафа по 250 долларов за "нарушение правил в отношении местных гостей" и "чрезмерный шум" и 300 долларов за удаление его негативного отзыва.

Макки отказался платить, и Фолер предприняла ответные действия, отправив по электронной почте незаконную фотографию его жене, подписав его "тоже красивая дама".

По словам американца, его брак в результате таких действий пострадал, и Airbnb не защищал его в этом вопросе.