Зачем дачники советуют обливать ягодные кусты горячей водой

18:47 2024-02-15
Зачем дачники советуют обливать ягодные кусты горячей водой

Ранней весной, еще до распускания почек нужно пролить смородину, крыжовник и клубнику горячей водой.

Для начала нужно определить растения, которые в прошлом сезоне страдали от воздействия тли, мучнистой росы, клещей, щитовок и так далее.

Обработке горячей водой подлежат почти все виды ягодных кустарников, включая смородину, крыжовник, ежевику, малину, жимолость, а также такая ягодная культура, как клубника. 

Желательно иметь под рукой термометр для измерения температуры воды до 100 градусов. Также приготовьте лейку с мелким ситечком или ведро и ковш с длинной ручкой.

Нагреваем воду до кипения, заливаем лейку или ведро и идем на приусадебный участок. Самое важное, чтобы температура воды перед обработкой не превышала 80 градусов. Если она будет выше, тогда можно ошпарить кору и почки, которые уже пошли в рост. 

Поливаем горячей водой все ветки равномерно. Клубнику тоже обрабатываем. Часть листьев может получить небольшие ожоги, но это особого вреда растениям не принесет.

Зато полностью защитите клубнику от вредителей и даже некоторых грибковых заболеваний.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
20:37

Ангелина Крент

Огородники рассказали, как подкармливать огурцы ржаным хлебом

Огородники рассказали, как подкармливать огурцы ржаным хлебом

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы огурцы. Кто-то, предпочитает есть огурцы в сыром виде или как салат, другим нравится маринованный продукт.
Антон Райт
20:02

Антон Райт

Прототип Ford GT40 1964 года выпуска

Прототип Ford GT40 1964 года выпуска

Изначально на базе GT40 было изготовлено два прототипа Ford GT40 1964 года выпуска.
Игнат Ветров
19:59

Игнат Ветров

Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года выпуска

Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года выпуска

Всего 106 California Spyders мощностью 250 GT были построены Ferrari в период с 1957 по 1963 год.
Игнат Ветров
19:31

Игнат Ветров

Масштабная модель Lamborghini, которая стоит дороже реального автомобиля

Масштабная модель Lamborghini, которая стоит дороже реального автомобиля

Бристольская компания Amalgam Collection выпустила свою последнюю модель, Lamborghini Countach LP400, за 14 835 фунтов стерлингов.
Марина Смирнова
19:15

Марина Смирнова

Лучшие сорта розовых томатов, по мнению огородников

Лучшие сорта розовых томатов, по мнению огородников

Огородники рассказали, какой сорт розового помидора лучше всего подходит для разведения на даче.
Светлана Игнатьева
16:26

Светлана Игнатьева

Американский миллионер умер в возрасте 94 лет и оставил свою компанию сотрудникам

Американский миллионер умер в возрасте 94 лет и оставил свою компанию сотрудникам

Бренд Bob's Red Mill, известный продуктами из цельного зерна, Боб Мур основал в пятьдесят лет.
article_image 21:03

Рудковская озвучила имена лучших молодых артистов

Музыкальный продюсер Яна Рудковская убеждена, что лучшими молодыми певцами в России сегодня являются Shaman и Anna Asti.

article_image 21:01

Гвинет Пэлтроу подпирает дверь статуэткой, полученной на премии Оскар

Актриса Гвинет Пэлтроу поучила статуэтку на премии Оскар получила 24 года назад. Сегодня она использует приз в практических целях.

article_image 21:00

Эндокринолог Павлова назвала идеальные продукты на завтрак, которые обеспечат заряд бодрости на весь день

Врач-эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что для завтрака идеальны белки, которые отвечают за бодрость, а также снижают уровень сахара в крови.