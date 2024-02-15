Зачем дачники советуют обливать ягодные кусты горячей водой

Для начала нужно определить растения, которые в прошлом сезоне страдали от воздействия тли, мучнистой росы, клещей, щитовок и так далее.
Обработке горячей водой подлежат почти все виды ягодных кустарников, включая смородину, крыжовник, ежевику, малину, жимолость, а также такая ягодная культура, как клубника.
Желательно иметь под рукой термометр для измерения температуры воды до 100 градусов. Также приготовьте лейку с мелким ситечком или ведро и ковш с длинной ручкой.
Нагреваем воду до кипения, заливаем лейку или ведро и идем на приусадебный участок. Самое важное, чтобы температура воды перед обработкой не превышала 80 градусов. Если она будет выше, тогда можно ошпарить кору и почки, которые уже пошли в рост.
Поливаем горячей водой все ветки равномерно. Клубнику тоже обрабатываем. Часть листьев может получить небольшие ожоги, но это особого вреда растениям не принесет.
Зато полностью защитите клубнику от вредителей и даже некоторых грибковых заболеваний.
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