Зачем дачники советуют обливать ягодные кусты горячей водой

Для начала нужно определить растения, которые в прошлом сезоне страдали от воздействия тли, мучнистой росы, клещей, щитовок и так далее.

Обработке горячей водой подлежат почти все виды ягодных кустарников, включая смородину, крыжовник, ежевику, малину, жимолость, а также такая ягодная культура, как клубника.

Желательно иметь под рукой термометр для измерения температуры воды до 100 градусов. Также приготовьте лейку с мелким ситечком или ведро и ковш с длинной ручкой.

Нагреваем воду до кипения, заливаем лейку или ведро и идем на приусадебный участок. Самое важное, чтобы температура воды перед обработкой не превышала 80 градусов. Если она будет выше, тогда можно ошпарить кору и почки, которые уже пошли в рост.

Поливаем горячей водой все ветки равномерно. Клубнику тоже обрабатываем. Часть листьев может получить небольшие ожоги, но это особого вреда растениям не принесет.

Зато полностью защитите клубнику от вредителей и даже некоторых грибковых заболеваний.