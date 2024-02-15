Лучшие сорта розовых томатов, по мнению огородников

Великолепный розовый мёд:

При невысоком росте 60-80 см этот сорт даёт огромные плоды, до 1.5 кг.

Скромные размеры куста позволяют выращивать розовый мёд в теплице.

Сорт не является гибридом, что позволяет в дальнейшем выращивать саженцы из его семян.

Эти томаты не стоит высаживать рядом с другими сортами томатов.

Лучше всего, высаживая их, учесть, что на 1 кв. м не должно быть более трёх растений.

Пасынки в процессе роста следует удалять, и выращивать растение в 2 стебля для наилучшей урожайности.

Температура для нормального развитий и плодоношения должна быть в амплитуде от +15 до +35.

Излишний полив не требуется, попадать в процессе полива на плоды и стебли не желательно.

Сам по себе сорт даёт хорошую урожайность, но лучше всё же подкармливать почву удобрениями, содержащими калий и фосфор.

Созревает этот сорт за 110-115 дней. Розовый мёд отличается тончайшей кожурой и очень сладкой мякотью.

Изящный розовый фламинго:

Ещё один сладкий представитель розовых томатов используется в основном для салатов, соков и соусов.

Высота растений достигает 3 м, плоды крупные, массой до 800 г, форма сердцевидная.

При выращивании формируется один стебель, а поскольку стебли у этого сорта хрупкие, следует подвязывать растение.

Сорт гибридный, за счёт чего очень устойчив к заболеваниям.

Созревает за 105-110 дней, при необходимости прекрасно дозревает в комнатных условиях.

Вообще, этот сорт приносит стабильный и хороший урожай, мелких плодов не даёт и завязывает плоды до самых заморозков.

Этот сорт хорошо хранится и транспортируется.

В отличие от большинства розовых томатов, розовый фламинго хорошо подходит для консервирования.

Красавчик Абаканский розовый:

Томат с изумительным вкусом и крупными плодами (200-500 г). Вырастает высотой до 150 см и созревает за 110-115 дней.

Плотность плодов средняя. Это растение требует обязательной подвязки. Лучше всего подходит для приготовления салатов.

Крепыш Розовый гигант:

Выращивая этот сорт, можно порадовать родных и удивить соседей по даче, недаром он называется розовый гигант.

Перед проращиванием рассады необходимо проводить обеззараживание семян в растворе марганцовки, а затем хранить семена в тепле.

Перед высадкой семена замачиваются в растворе, стимулирующем рост, затем убираются на два-три дня в холодильник, после чего высаживаются.

В грунт кустик пересаживается когда достигает около 25 см.

Несмотря на то, что стебель у розового гиганта толстый и крепкий, его обязательно надо подвязывать.

На 1 кв.м высаживается 3 растения, это может производиться как в теплице, так и на открытом грунте.

Созревает томат за 110-115 дней. Растение необходимо хорошо подкармливать.

Вес плода около 1 кг. На кусте, как правило, созревают 3-5 огромных плодов. Мякоть мясистая темно-розовая, ароматная.

Стойкий Розовый спам:

Плод этого сорта по размеру и вкусовым качествам напоминает бычье сердце, с тем отличием, что розовый спам слаще, а цвет уходит в более розовый.

Вес таких плодов колеблется от 300 г до 1 кг.

Это сильнорослое растение, плоды его не растрескиваются, имеют сердцевидную, либо округлую форму.

Поскольку розовый спам является гибридом, он весьма устойчив к различным заболеваниям, имеет высокие товарные свойства.

Миниатюрный томат розовая стелла:

Это невысокое растение, высота его всего 50 см.

Несмотря на скромные размеры, куст приносит хороший урожай, а вкусовые качества плодов превосходят все ожидания.

Томаты розовая стела имеют удлинённую форму и малиновый цвет.

Плоды небольшие, вес до 200 г. Этот сорт помидоров необходимо тщательно защищать от вредителей, сорняков и заболеваний.

Томат розовое сердце:

Розовое сердце считается старинным сортом. Это высокорослое растение до 2 метров приносит плоды через 110-115 дней после посадки.

В южных широтах может высаживаться в грунт (даже семенами), а в средней полосе прекрасно будет чувствовать себя в теплице.

Растение даёт 1-2 стебля, плоды крупные, мясистые, розовые. В основном употребляется в пищу в сыром виде.

Плоды сердцевидной формы, розового цвета, массой 180-200 г. Этот сорт весьма устойчив к различным заболеваниям томатов.

Не стоит сажать этот сорт после перца, картофеля и баклажанов. Удобрение почвы приветствуется.