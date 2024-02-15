Лучшие сорта розовых томатов, по мнению огородников

19:15 2024-02-15
Лучшие сорта розовых томатов, по мнению огородников

Огородники рассказали, какой сорт розового помидора лучше всего подходит для разведения на даче.

Великолепный розовый мёд:

При невысоком росте 60-80 см этот сорт даёт огромные плоды, до 1.5 кг.

Скромные размеры куста позволяют выращивать розовый мёд в теплице.

Сорт не является гибридом, что позволяет в дальнейшем выращивать саженцы из его семян.

Эти томаты не стоит высаживать рядом с другими сортами томатов.

Лучше всего, высаживая их, учесть, что на 1 кв. м не должно быть более трёх растений.

Пасынки в процессе роста следует удалять, и выращивать растение в 2 стебля для наилучшей урожайности.

Температура для нормального развитий и плодоношения должна быть в амплитуде от +15 до +35.

Излишний полив не требуется, попадать в процессе полива на плоды и стебли не желательно.

Сам по себе сорт даёт хорошую урожайность, но лучше всё же подкармливать почву удобрениями, содержащими калий и фосфор.

Созревает этот сорт за 110-115 дней. Розовый мёд отличается тончайшей кожурой и очень сладкой мякотью.

Изящный розовый фламинго:

Ещё один сладкий представитель розовых томатов используется в основном для салатов, соков и соусов.

Высота растений достигает 3 м, плоды крупные, массой до 800 г, форма сердцевидная.

При выращивании формируется один стебель, а поскольку стебли у этого сорта хрупкие, следует подвязывать растение.

Сорт гибридный, за счёт чего очень устойчив к заболеваниям.

Созревает за 105-110 дней, при необходимости прекрасно дозревает в комнатных условиях.

Вообще, этот сорт приносит стабильный и хороший урожай, мелких плодов не даёт и завязывает плоды до самых заморозков.

Этот сорт хорошо хранится и транспортируется.

В отличие от большинства розовых томатов, розовый фламинго хорошо подходит для консервирования.

Красавчик Абаканский розовый:

Томат с изумительным вкусом и крупными плодами (200-500 г). Вырастает высотой до 150 см и созревает за 110-115 дней.

Плотность плодов средняя. Это растение требует обязательной подвязки. Лучше всего подходит для приготовления салатов.

Крепыш Розовый гигант:

Выращивая этот сорт, можно порадовать родных и удивить соседей по даче, недаром он называется розовый гигант.

Перед проращиванием рассады необходимо проводить обеззараживание семян в растворе марганцовки, а затем хранить семена в тепле.

Перед высадкой семена замачиваются в растворе, стимулирующем рост, затем убираются на два-три дня в холодильник, после чего высаживаются.

В грунт кустик пересаживается когда достигает около 25 см.

Несмотря на то, что стебель у розового гиганта толстый и крепкий, его обязательно надо подвязывать.

На 1 кв.м высаживается 3 растения, это может производиться как в теплице, так и на открытом грунте.

Созревает томат за 110-115 дней. Растение необходимо хорошо подкармливать.

Вес плода около 1 кг. На кусте, как правило, созревают 3-5 огромных плодов. Мякоть мясистая темно-розовая, ароматная.

Стойкий Розовый спам:

Плод этого сорта по размеру и вкусовым качествам напоминает бычье сердце, с тем отличием, что розовый спам слаще, а цвет уходит в более розовый.

Вес таких плодов колеблется от 300 г до 1 кг.

Это сильнорослое растение, плоды его не растрескиваются, имеют сердцевидную, либо округлую форму.

Поскольку розовый спам является гибридом, он весьма устойчив к различным заболеваниям, имеет высокие товарные свойства.

Миниатюрный томат розовая стелла:

Это невысокое растение, высота его всего 50 см.

Несмотря на скромные размеры, куст приносит хороший урожай, а вкусовые качества плодов превосходят все ожидания.

Томаты розовая стела имеют удлинённую форму и малиновый цвет.

Плоды небольшие, вес до 200 г. Этот сорт помидоров необходимо тщательно защищать от вредителей, сорняков и заболеваний.

Томат розовое сердце:

Розовое сердце считается старинным сортом. Это высокорослое растение до 2 метров приносит плоды через 110-115 дней после посадки.

В южных широтах может высаживаться в грунт (даже семенами), а в средней полосе прекрасно будет чувствовать себя в теплице.

Растение даёт 1-2 стебля, плоды крупные, мясистые, розовые. В основном употребляется в пищу в сыром виде.

Плоды сердцевидной формы, розового цвета, массой 180-200 г. Этот сорт весьма устойчив к различным заболеваниям томатов.

Не стоит сажать этот сорт после перца, картофеля и баклажанов. Удобрение почвы приветствуется.

Показать следующие комментарии
Фото
Ангелина Крент
20:37

Ангелина Крент

Огородники рассказали, как подкармливать огурцы ржаным хлебом

Огородники рассказали, как подкармливать огурцы ржаным хлебом

Пожалуй, нет такого человека, который не любил бы огурцы. Кто-то, предпочитает есть огурцы в сыром виде или как салат, другим нравится маринованный продукт.
Антон Райт
20:02

Антон Райт

Прототип Ford GT40 1964 года выпуска

Прототип Ford GT40 1964 года выпуска

Изначально на базе GT40 было изготовлено два прототипа Ford GT40 1964 года выпуска.
Игнат Ветров
19:59

Игнат Ветров

Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года выпуска

Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года выпуска

Всего 106 California Spyders мощностью 250 GT были построены Ferrari в период с 1957 по 1963 год.
Игнат Ветров
19:31

Игнат Ветров

Масштабная модель Lamborghini, которая стоит дороже реального автомобиля

Масштабная модель Lamborghini, которая стоит дороже реального автомобиля

Бристольская компания Amalgam Collection выпустила свою последнюю модель, Lamborghini Countach LP400, за 14 835 фунтов стерлингов.
Марина Смирнова
18:47

Марина Смирнова

Зачем дачники советуют обливать ягодные кусты горячей водой

Зачем дачники советуют обливать ягодные кусты горячей водой

Ранней весной, еще до распускания почек нужно пролить смородину, крыжовник и клубнику горячей водой.
Светлана Игнатьева
16:26

Светлана Игнатьева

Американский миллионер умер в возрасте 94 лет и оставил свою компанию сотрудникам

Американский миллионер умер в возрасте 94 лет и оставил свою компанию сотрудникам

Бренд Bob's Red Mill, известный продуктами из цельного зерна, Боб Мур основал в пятьдесят лет.
article_image 21:03

Рудковская озвучила имена лучших молодых артистов

Музыкальный продюсер Яна Рудковская убеждена, что лучшими молодыми певцами в России сегодня являются Shaman и Anna Asti.

article_image 21:01

Гвинет Пэлтроу подпирает дверь статуэткой, полученной на премии Оскар

Актриса Гвинет Пэлтроу поучила статуэтку на премии Оскар получила 24 года назад. Сегодня она использует приз в практических целях.

article_image 21:00

Эндокринолог Павлова назвала идеальные продукты на завтрак, которые обеспечат заряд бодрости на весь день

Врач-эндокринолог Зухра Павлова утверждает, что для завтрака идеальны белки, которые отвечают за бодрость, а также снижают уровень сахара в крови.