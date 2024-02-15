Лучшие сорта розовых томатов, по мнению огородников

Великолепный розовый мёд:
При невысоком росте 60-80 см этот сорт даёт огромные плоды, до 1.5 кг.
Скромные размеры куста позволяют выращивать розовый мёд в теплице.
Сорт не является гибридом, что позволяет в дальнейшем выращивать саженцы из его семян.
Эти томаты не стоит высаживать рядом с другими сортами томатов.
Лучше всего, высаживая их, учесть, что на 1 кв. м не должно быть более трёх растений.
Пасынки в процессе роста следует удалять, и выращивать растение в 2 стебля для наилучшей урожайности.
Температура для нормального развитий и плодоношения должна быть в амплитуде от +15 до +35.
Излишний полив не требуется, попадать в процессе полива на плоды и стебли не желательно.
Сам по себе сорт даёт хорошую урожайность, но лучше всё же подкармливать почву удобрениями, содержащими калий и фосфор.
Созревает этот сорт за 110-115 дней. Розовый мёд отличается тончайшей кожурой и очень сладкой мякотью.
Изящный розовый фламинго:
Ещё один сладкий представитель розовых томатов используется в основном для салатов, соков и соусов.
Высота растений достигает 3 м, плоды крупные, массой до 800 г, форма сердцевидная.
При выращивании формируется один стебель, а поскольку стебли у этого сорта хрупкие, следует подвязывать растение.
Сорт гибридный, за счёт чего очень устойчив к заболеваниям.
Созревает за 105-110 дней, при необходимости прекрасно дозревает в комнатных условиях.
Вообще, этот сорт приносит стабильный и хороший урожай, мелких плодов не даёт и завязывает плоды до самых заморозков.
Этот сорт хорошо хранится и транспортируется.
В отличие от большинства розовых томатов, розовый фламинго хорошо подходит для консервирования.
Красавчик Абаканский розовый:
Томат с изумительным вкусом и крупными плодами (200-500 г). Вырастает высотой до 150 см и созревает за 110-115 дней.
Плотность плодов средняя. Это растение требует обязательной подвязки. Лучше всего подходит для приготовления салатов.
Крепыш Розовый гигант:
Выращивая этот сорт, можно порадовать родных и удивить соседей по даче, недаром он называется розовый гигант.
Перед проращиванием рассады необходимо проводить обеззараживание семян в растворе марганцовки, а затем хранить семена в тепле.
Перед высадкой семена замачиваются в растворе, стимулирующем рост, затем убираются на два-три дня в холодильник, после чего высаживаются.
В грунт кустик пересаживается когда достигает около 25 см.
Несмотря на то, что стебель у розового гиганта толстый и крепкий, его обязательно надо подвязывать.
На 1 кв.м высаживается 3 растения, это может производиться как в теплице, так и на открытом грунте.
Созревает томат за 110-115 дней. Растение необходимо хорошо подкармливать.
Вес плода около 1 кг. На кусте, как правило, созревают 3-5 огромных плодов. Мякоть мясистая темно-розовая, ароматная.
Стойкий Розовый спам:
Плод этого сорта по размеру и вкусовым качествам напоминает бычье сердце, с тем отличием, что розовый спам слаще, а цвет уходит в более розовый.
Вес таких плодов колеблется от 300 г до 1 кг.
Это сильнорослое растение, плоды его не растрескиваются, имеют сердцевидную, либо округлую форму.
Поскольку розовый спам является гибридом, он весьма устойчив к различным заболеваниям, имеет высокие товарные свойства.
Миниатюрный томат розовая стелла:
Это невысокое растение, высота его всего 50 см.
Несмотря на скромные размеры, куст приносит хороший урожай, а вкусовые качества плодов превосходят все ожидания.
Томаты розовая стела имеют удлинённую форму и малиновый цвет.
Плоды небольшие, вес до 200 г. Этот сорт помидоров необходимо тщательно защищать от вредителей, сорняков и заболеваний.
Томат розовое сердце:
Розовое сердце считается старинным сортом. Это высокорослое растение до 2 метров приносит плоды через 110-115 дней после посадки.
В южных широтах может высаживаться в грунт (даже семенами), а в средней полосе прекрасно будет чувствовать себя в теплице.
Растение даёт 1-2 стебля, плоды крупные, мясистые, розовые. В основном употребляется в пищу в сыром виде.
Плоды сердцевидной формы, розового цвета, массой 180-200 г. Этот сорт весьма устойчив к различным заболеваниям томатов.
Не стоит сажать этот сорт после перца, картофеля и баклажанов. Удобрение почвы приветствуется.
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