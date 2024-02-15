Эффективная подкормка для огурцов из ржаного хлеба

20:37 2024-02-15
Эффективная подкормка для огурцов из ржаного хлеба

Одним из наиболее действенных и часто используемых составов для подкармливания огурцов считается раствор на хлебе.

Чем прикармливать огурцы на грядке:

В магазинах для садовода есть множество различных прикормочных смесей, которые стимулируют рост и повышают урожайность.

Каждый огородник старается как можно меньше использовать химии на своем участке, поэтому часто для удобрения применяются натуральные компоненты.

Веществом, воздействующим на рост огородной культуры, являются дрожжи, которые не только укрепляют, но и дают высокую урожайность кусту.

Прикормочный раствор на основе хлеба:

В первую очередь нужно подготовить емкость для воды.

В зависимости от того, какая площадь засажена огурцами, определяется и требуемое количество жидкости.

 Расход на один куст огурцов идет в пределах одного литра. Емкость берется не менее десяти литров или одно ведро.

В емкость засыпаются на 1/3 кусочками хлеба.

Для приготовления прикорма подойдет черный или ржаной хлебушек, который уже стал больше похожим на сухари.

В ведро с сухарями заливается теплая вода.

Стоит брать не кипяток или ледяную, а слегка теплую, чтобы процесс брожения начался раньше.

Также можно добавит две столовых ложки сахара, таким образом, процесс начнется раньше.

Все содержимое нужно перемешать и поставить в теплое место на сутки. Если еще не сильно тепло, то можно немного добавить кулинарных дрожжей.

На следующий день ваш прикормочный раствор будет готов. Непосредственно перед поливом растению все содержимое нужно повторно перемешать.

Такая прикормка дает великолепный эффект. Результат будет заметен уже через несколько дней, когда растение начнет давать цвет и разрастаться по всем сторонам.

Показать следующие комментарии
Фото
Игнат Ветров
01:25

Игнат Ветров

Стюардессы умоляют не снимать пассажиров обувь в салоне самолета

Стюардессы умоляют не снимать пассажиров обувь в салоне самолета

Благодаря опросу стюардесс, стало известно, чего следует избегать на борту самолета.
Марина Смирнова
22:30

Марина Смирнова

Особенности рыбной ловли на картофель

Особенности рыбной ловли на картофель

Картофель - самая недооцененная приманка для рыбалки, считают опытные рыболовы.
Марина Смирнова
22:05

Марина Смирнова

Идеальное средство от комаров, по мнению рыбаков

Идеальное средство от комаров, по мнению рыбаков

Иногда из-за обилия комаров даже трудно дышать, а держать спиннинг можно, только полностью закрыв руки перчатками.
Антон Райт
20:02

Антон Райт

Прототип Ford GT40 1964 года выпуска

Прототип Ford GT40 1964 года выпуска

Изначально на базе GT40 было изготовлено два прототипа Ford GT40 1964 года выпуска.
Игнат Ветров
19:59

Игнат Ветров

Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года выпуска

Ferrari 250 GT California SWB Spider 1961 года выпуска

Всего 106 California Spyders мощностью 250 GT были построены Ferrari в период с 1957 по 1963 год.
Игнат Ветров
19:31

Игнат Ветров

Масштабная модель Lamborghini, которая стоит дороже реального автомобиля

Масштабная модель Lamborghini, которая стоит дороже реального автомобиля

Бристольская компания Amalgam Collection выпустила свою последнюю модель, Lamborghini Countach LP400, за 14 835 фунтов стерлингов.
article_image 01:26

Эминем выступал против Буша и Трампа, а так-же других медийных личностей

В своих треках Эминем не раз нелестно отзывался о таких известных личностях, как Памела Андерсон, Хиллари Клинтон, Элвис Пресли, Limp Bizkit, Moby и других.

article_image 21:38

Селена Гомес поделилась своими снимками, где позирует без макияжа

Известная актриса и исполнительница Селена Гомес решила продемонстрировать свою естественную красоту, выложив в сеть фото без макияжа.

article_image 21:38

Арифулина назвала главное достоинство Раневской

Рина Арифулина убеждена, что главным достоинством великой актрисы Фаины Раневской была честность.