Эффективная подкормка для огурцов из ржаного хлеба

Чем прикармливать огурцы на грядке:

В магазинах для садовода есть множество различных прикормочных смесей, которые стимулируют рост и повышают урожайность.

Каждый огородник старается как можно меньше использовать химии на своем участке, поэтому часто для удобрения применяются натуральные компоненты.

Веществом, воздействующим на рост огородной культуры, являются дрожжи, которые не только укрепляют, но и дают высокую урожайность кусту.

Прикормочный раствор на основе хлеба:

В первую очередь нужно подготовить емкость для воды.

В зависимости от того, какая площадь засажена огурцами, определяется и требуемое количество жидкости.

Расход на один куст огурцов идет в пределах одного литра. Емкость берется не менее десяти литров или одно ведро.

В емкость засыпаются на 1/3 кусочками хлеба.

Для приготовления прикорма подойдет черный или ржаной хлебушек, который уже стал больше похожим на сухари.

В ведро с сухарями заливается теплая вода.

Стоит брать не кипяток или ледяную, а слегка теплую, чтобы процесс брожения начался раньше.

Также можно добавит две столовых ложки сахара, таким образом, процесс начнется раньше.

Все содержимое нужно перемешать и поставить в теплое место на сутки. Если еще не сильно тепло, то можно немного добавить кулинарных дрожжей.

На следующий день ваш прикормочный раствор будет готов. Непосредственно перед поливом растению все содержимое нужно повторно перемешать.

Такая прикормка дает великолепный эффект. Результат будет заметен уже через несколько дней, когда растение начнет давать цвет и разрастаться по всем сторонам.