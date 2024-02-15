Идеальное средство от комаров, по мнению рыбаков

22:05 2024-02-15
Идеальное средство от комаров, по мнению рыбаков

Иногда из-за обилия комаров даже трудно дышать, а держать спиннинг можно, только полностью закрыв руки перчатками.

Средств от насекомых существует множество. Но всем известна их эффективность.

Одни — не действуют вовсе, другие — перестают работать через час. Почему так происходит?

Действие всех средств от мошек и комаров основано на двух принципах.

Первый — применение эфирных масел. Своим запахом они действительно способны оттолкнуть от вас особо привередливых мошек, но и всех окружающих тоже.

На этом принципе основаны "дедовские" методы. Корица, гвоздика и даже чеснок, что только не идёт в ход в борьбе с этой напастью.

Если насекомых не много, а вы нелюдимы и не чувствительны к запахам — возможно это и ваш способ.

Но в случае с критическим количеством "мошкары" - уповать на него не стоит.

Второй вариант - использование вещества, синтезированного химическим путём.

Дело в том, что действие всех промышленных средств от "гнуса" основано на одном соединении — диэтилтолуамиде или ДЭТА. 

Различаются они только его концентрацией. Чем она выше, тем надёжнее и дольше длится действие. Максимальный уровень в "аптечных" спреях - 30%. 

Они обещают защиту до 8 часов, что не соответствует действительности: средство отпугнет насекомых максимум на час. 

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