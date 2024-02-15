Особенности рыбной ловли на картофель

22:30 2024-02-15
Особенности рыбной ловли на картофель

Картофель - самая недооцененная приманка для рыбалки, считают опытные рыболовы.

Картофель для рыбалки хорош тем, что он имеет высокую пищевую ценность для рыбы, натуральный аромат, что рыба ценит, наличие в его составе огромного количества крахмала.

Для рыбака же это доступная, легкоприготовляемая приманка.

Есть такой стереотип, что картофель хорош только для ловли карпа, но кроме него, на эту растительную приманку с успехом можно ловить такую рыбу:

амура;

голавля;

линя;

карася;

леща.

Причем на картошку клюют большие экземпляры, мелочь - это редкость.

Картофель для рыбалки - выбор и приготовление:

Именно для ловли рыбы подойдет не каждый клубень, он должен быть крепкий, ни в коем случае не гнилой.

Лучше брать не молодой, набравшийся крахмала картофель.

Идеально, если картошка будет со своего огорода, а не напичканная нитратами покупная.

В приготовлении картошки нет ничего сложного:

Ставим воду на огонь и доводим до кипения.

Варим на медленном огне. Примерно 10 минут, в зависимости от размера картошины.

Доводим до "полуготовности".

Проверять можно зубочисткой периодически протыкая клубень, она должна входить с небольшим сопротивлением.

Так, в картошке для рыбалки остается больше полезных веществ, и она не развалится даже при мощном забросе.

Картошку обычно нарезают кубиками, но это не принципиально.

Также из картошки отлично получается различное тесто.

Например, самое простое: картофельное пюре смешивают с мукой, кукурузной или пшеничной и даже с крупами.

Добавлять в такое тесто можно что угодно в плане ароматизации, желательно посолить.

Соль выполняет две функции - она усиливает вкус и служит консерватором.

Картофель для рыбалки имеет и минус, это редкие поклевки.

Но, если уже клюнет, то скорее всего это будет трофей.

Однако ждать придется долго, возможно поэтому многие рыбаки эту приманку недолюбливают.

С картофельным тестом ситуация другая, на него может клюнуть и мелочь.

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