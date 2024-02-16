Стюардессы умоляют не снимать пассажиров обувь в салоне самолета

Был проведен опрос среди стюардесс, с целью выявления вещей, которые недопустимо делать, совершая перелет на самолете.
В один голос сотрудницы авиалиний заявили, что не видят ничего плохого в том, чтобы пассажиры откидывали спинки своих кресел, если им предстоит долгое путешествие по воздуху.
Стюардессы умоляют "попутчиков" лишь об одном: не снимать обувь в салоне транспортного средства по известной причине.
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