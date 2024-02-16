Как спасти пожелтевшие туи и вернуть былую зелень

Для начала нужно определить причины, из-за которых туя потеряла свою декоративность.

Что происходит:

Ранней весной, когда солнце уже очень активно, но на улице пока лежит снег, получить ожог нежной хвое проще простого.

Особенно подвержены напасти молодые деревца возрастом 3-5 лет.

Чтобы неприятностей не произошло, о здоровье растений надо озаботиться еще осенью.

Веточки крепко привязывают к стволу (если этого не сделать, они могут еще и поломаться под тяжестью снега), и защищают светлым укрывным материалом.

Притените то место, где случилась неприятность, тем же укрывным материалом.

Когда появится возможность полноценного ухода за деревом, обработайте повреждения раствором эпина.

При нормальном течении событий туя быстро оклемается и нарастит новую хвою.

Причиной пожелтения хвои могут стать также вредители и заболевания.

Особенно туи подвержены грибковым инфекциям.

Возьмите себе за правило несколько раз в сезон проводить профилактические опрыскивания растворами фунгицидов.

Любит тую и тля – против нее помогут специальные препараты-инсектициды.

Весной можно провести цикл подкормок, напрямую влияющих на красоту кроны.

Это должны быть азотсодержащие подкормки – например, настой коровяка.

Для одного дерева будет достаточно двух ведер настоя.

Не лейте питательный раствор на корни дерева, есть риск ожогов.

Лучше выкопайте канавку вокруг штамба диаметром, равному величине кроны дерева, и залейте туда удобрение.