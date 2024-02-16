Почему опытные дачники считают посадку облепихи хорошей идеей

Зимой для поддержания иммунитета лучше пить чай не с лимоном, а с облепихой: тот же приятный кисловатый вкус, но в разы полезнее.

Причем облепиха сохраняет свои вкусовые свойства даже после заморозки.

В Древней Греции облепиху называли "лоснящаяся лошадь".

Греки кормили своих лошадей листьями и побегами дикорастущей облепихи, от чего шерсть у животных становилась гладкой и блестящей.

Листья и ягоды можно использовать для приготовления домашних косметических средств, которые помогут обрести густую и ухоженную шевелюру.

Кора облепихи содержит гормон счастья – серотонин. Один лишь факт, что в огороде растет "производитель" серотонина, доставляет радость.

В Сибири даже строится завод по переработке облепихи, который и будет "добывать" тот самый гормон. На его основе производятся медицинские препараты.

Она "умеет" усваивать азот из атмосферы и обогащать им почву. Причем азотфиксирующая способность облепихи как актиноризного растения выше, чем у бобовых.

Поэтому не только бобовые способны обогатить почву азотом, облепиха справляется с этой задачей даже лучше.

Под ней или возле нее запросто можно выращивать низкорослые культуры, требовательные к азоту.