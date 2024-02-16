Лев Толстой называл свою сестру "одной из 700 шамординских дур", разучившихся жить своим умом

10:48 2024-02-16
Лев Толстой называл свою сестру "одной из 700 шамординских дур", разучившихся жить своим умом

Она могла повторить судьбу Анны Карениной. Она была уже готова поставить самую страшную, самую черную точку в трагедии своей жизни. Но случилось иначе.

Толстой любил свою сестру и переживал, что она жила, как героиня его романа "Анна Каренина" и это могло привести ее к такому же финалу - отчаянным шагом под колеса поезда.

Влюбчивость Марии была проблемой и, от греха подальше ее сосватали за дальнего родственника Валериана Петровича Толстого, который был старше невесты на 17 лет.

Когда Мария через год написала брату, что влюблена в своего супруга, все дружно выдохнули, пока на горизонте не возникло новое искушение Марии - Иван Тургенев, ей в то время было 24, а Тургеневу - 36.

Это уже было увлечение замужней дамы.

Толстой видел, что сестра уверенно дрейфовала к прообразу Анны Карениной, Мария Тургеневу понравилась.

Он признавался в этом своим близким друзьям в письмах, в которых называл ее "премилой, симпатичной женщиной", "привлекательной, доброй, умной". Но не более того.

Однажды он даже позволил себе более серьезное откровение: "..мила, умна, проста- глаз бы не отвел.(...) Я едва ли не влюбился". Вот именно - едва. А Мария-то...

Семейные тайны:

Тургенев выплеснул свои эмоции в своем "Фаусте", сделав Марию прототипом своей героини, Веры Ельцовой и осчастливил ее полупризнанием: "Фауст" был написан на переломе, на повороте жизни - вся душа вспыхнула последним огнем воспоминаний, надежд, молодости".

А тут еще как на грех, Мария узнала о том, что муж изменял ей даже с гувернанткой своих детей.

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