Рыбаки рассказали свое мнение о том, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

10:55 2024-02-16
Рыбаки рассказали свое мнение о том, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

Карась – гурман, споров нет, очень много запахов специфичных есть, на которые карася можно ловить, но на этом уже паразитировать начали блогеры.

Всё, что в голову придёт, приписывают карасю, иногда прям до абсурда доходит. Полынь к червям бросают, и мол на запах полыни ловят карася.

Есть и такие запахи, которые на первый взгляд тоже бредовыми казались.

Оказалось, и в правду ловится.

Ловля на горчицу: Весь берег без рыбы сидел, а я своих штук 15 карасиков взял на горчицу.

Один из таких запахов – валерьянка. Тоже поначалу может показаться, что это какой-то бред, но за валерьянку ручаются многие рыбаки – сам ловил, могу сказать с полной уверенностью, работает по карасю валерьянка.

 

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