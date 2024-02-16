Ученые установили вес иммунной системы человека

10:58 2024-02-16
Ученые установили вес иммунной системы человека

Защитная система насчитывает триллионы клеток, а ее вес у взрослых людей превышает килограмм.

В организме человека находится много видов иммунных клеток, они расположены в разных частях тела, и большинство уже идентифицированы учеными, сообщает Вокруг света.

Но «перепись» таких клеток ранее не проводилась. Израильские молекулярные биологи Научного института Вейцмана решили исправить этот недочет.

За эталон был взят эталонный человек: мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, вес которого составляет 73 килограмма, рост - 176 сантиметров. Потом полученные результаты были экстраполированы на другие слои населения: женщин весом 60 килограммов и эталонного ребенка 10 лет и весом 32 килограмма, - говорится в исследовании.

По результатам расчетов выяснилось: у среднестатистического взрослого мужчины иммунитет составляет примерно 1,8 триллиона клеток, они весят около 1,2 килограмма.

Взрослая женщина обладает примерно 1,5 триллиона иммунных клеток, и ее иммунитет весит 1 килограмм.

У10-летних детей иммунная система состоит из 1 триллиона клеток и весит 600 граммов.

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