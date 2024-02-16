Пара в США дважды купила один и тот же автомобиль, который считает машиной своей мечты

13:20 2024-02-16
Пара в США дважды купила один и тот же автомобиль, который считает машиной своей мечты

Семья Розманов хотела заменить его на более мощное и современное авто, но поняла, что равных Dodge Charger 1969 года выпуска нет.

Марк и Дарлин Розман, которые в браке уже 45 лет, купили Dodge Charger RT 1969 года выпуска еще в 2001 году. Этот автомобиль мечты был предметом многих воспоминаний пары.

Благодаря ему Розманы смогли завести новые знакомства с друзьями-автомобилистами и восстановить связь со старыми. Они также часто принимали участие в автомобильных выставках.

Но в 2012 году все же продали свой Dodge Charger, чтобы купить новый автомобиль, который мог бы, по их мнению, дать им еще больше возможностей. Однако вскоре поняли, что совершили ошибку.

По словам Марка и Дарлин, в их жизни образовалась пустота. Они все это время поддерживали контакт с новым владельцем Charger. И в конце концов уговорили его продать любимое детище обратно.

Розманы не скрывают, что рады такому повороту событий. Они сделали памятное фото на фоне любимого автомобиля, возобновили общение со своими друзьями-автомобилистами и уже успели принять участие в автомобильной выставке.

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