Первый в мире суперкар будет продан с аукциона за рекордную цену

Mercedes-Simplex мощностью 60 л.с. был самым быстрым серийным автомобилем в мире в начале 20-го века. В 1903 году его купил журналистский барон Альфред Хармсуорт. Водитель развивал на нем немыслимую в то время скорость 80 миль в час!

Автомобиль и сегодня в хорошем состоянии. Как сообщает Уahoo, он уйдет с молотка за 8 миллионов фунтов стерлингов и станет самым дорогим антикварным автомобилем, который продается на аукционах. Продажи состоятся на аукционе Gooding and Company во Флориде 29 февраля и 1 марта.

До этого рекорд стоимости антикварных авто принадлежал торпедо Hispano-Suiza H6C “Tulipwood” 1924 года выпуска, которая была продана в 2022 году за 9 245 000 долларов.

Первый владелец Mercedes-Simplex Хармсворт, виконт Нортклифф (он же основатель Daily Mail в 1896 году и владелец Daily Mirror и Times) сделал его одним из центральных предметов своей коллекции.

Сколько именно газетный магнат заплатил за это авто в 1903-м году, точно неизвестно. Но, по оценке аукционного дома, стоимость была не меньше, чем 10 000 долларов.

По словам экспертов, Mercedes-Simplex мощностью 60 л.с. можно было превратить в гоночную машину, сняв для этого задние сиденья и крылья и установив легкий двухместный кузов.

После смерти лорда Нортклиффа в 1922 году Mercedes-Simplex перешел по наследству к его 12-летнему сыну Альфреду Джону Фрэнсису Александру Хармсворту. А в 1954 году автомобиль отбуксировали в музей в Хэмпшире, где он был отреставрирован и более шести десятилетий украшал экспозиции.

И не только: Mercedes-Simplex принял участие в нескольких пробегах автомобилей-ветеранов из Лондона в Брайтон.