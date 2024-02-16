Первый в мире суперкар будет продан с аукциона за рекордную цену

13:45 2024-02-16
Первый в мире суперкар будет продан с аукциона за рекордную цену

В начале прошлого века Mercedes-Simplex мощностью 60 л.с. был самым быстрым серийным автомобилем в мире.

Mercedes-Simplex мощностью 60 л.с. был самым быстрым серийным автомобилем в мире в начале 20-го века. В 1903 году его купил журналистский барон Альфред Хармсуорт. Водитель развивал на нем немыслимую в то время скорость 80 миль в час!

Автомобиль и сегодня в хорошем состоянии. Как сообщает Уahoo, он уйдет с молотка за 8 миллионов фунтов стерлингов и станет самым дорогим антикварным автомобилем, который продается на аукционах. Продажи состоятся на аукционе Gooding and Company во Флориде 29 февраля и 1 марта.

До этого рекорд стоимости антикварных авто принадлежал торпедо Hispano-Suiza H6C “Tulipwood” 1924 года выпуска, которая была продана в 2022 году за 9 245 000 долларов.

Первый владелец Mercedes-Simplex Хармсворт, виконт Нортклифф (он же основатель Daily Mail в 1896 году и владелец Daily Mirror и Times) сделал его одним из центральных предметов своей коллекции.

Сколько именно газетный магнат заплатил за это авто в 1903-м году, точно неизвестно. Но, по оценке аукционного дома, стоимость была не меньше, чем 10 000 долларов.

По словам экспертов, Mercedes-Simplex мощностью 60 л.с. можно было превратить в гоночную машину, сняв для этого задние сиденья и крылья и установив легкий двухместный кузов.

После смерти лорда Нортклиффа в 1922 году Mercedes-Simplex перешел по наследству к его 12-летнему сыну Альфреду Джону Фрэнсису Александру Хармсворту. А в 1954 году автомобиль отбуксировали в музей в Хэмпшире, где он был отреставрирован и более шести десятилетий украшал экспозиции.

И не только: Mercedes-Simplex принял участие в нескольких пробегах автомобилей-ветеранов из Лондона в Брайтон.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
17:22

Светлана Игнатьева

Житель Нью-Йорка пять лет бесплатно жил в шикарном отеле на Манхэттене, а потом объявил себя собственником

Житель Нью-Йорка пять лет бесплатно жил в шикарном отеле на Манхэттене, а потом объявил себя собственником

Позволить такое 48-летнему Микки Баррето помогла брешь в законе, но потом полиция решила, что мужчина зашел слишком далеко.
Ангелина Крент
17:18

Ангелина Крент

Рыбаки рассказали свое мнение о том, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

Рыбаки рассказали свое мнение о том, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

Карась – гурман, споров нет, очень много запахов специфичных есть, на которые карася можно ловить, но на этом уже паразитировать начали блогеры.
Светлана Игнатьева
16:51

Светлана Игнатьева

Сокращение спроса на электромобили в Калифорнии стали угрозой целям штата в области климата

Сокращение спроса на электромобили в Калифорнии стали угрозой целям штата в области климата

Эксперты считают, что такое явление может быть обусловлено высокими ценами, ненадежными сетями подзарядки и другими проблемами потребителей.
Светлана Игнатьева
16:15

Светлана Игнатьева

От певицы Шер вслед за младшим отказался и старший сын

От певицы Шер вслед за младшим отказался и старший сын

Напряжение в отношениях матери и ее первенца, 54-летнего Чаза Бона, появилось после того, как мужчина признался, что он гей.
Светлана Игнатьева
13:20

Светлана Игнатьева

Пара в США дважды купила один и тот же автомобиль, который считает машиной своей мечты

Пара в США дважды купила один и тот же автомобиль, который считает машиной своей мечты

Семья Розманов хотела заменить его на более мощное и современное авто, но поняла, что равных Dodge Charger 1969 года выпуска нет.
Светлана Игнатьева
12:53

Светлана Игнатьева

Полмиллиона жителей Каира делят площадь с покойниками в Городе мертвых

Полмиллиона жителей Каира делят площадь с покойниками в Городе мертвых

Часть жителей действующего некрополя Эль-Карафа здесь же и работают, ухаживая за погребениями и участвуя в процессах захоронения.
article_image 13:18

Компот от лишнего веса: что что пить, чтобы не есть больше необходимого

Чтобы унять аппетит и не сорваться, можете попробовать на свой вкус шесть разных напитков.

article_image 13:16

Знакомьтесь с самыми нелепыми законами США

Соединённые Штаты Америки гордятся своей системой правосудия и приведения законов в силу, но знали ли вы, что можно и что нельзя делать в каждом из штатов?

article_image 13:05

Филипп Киркоров и пожизненное заключение в США

В 2017 году на телепередаче «Секрет на миллион» Филипп все же решил рассказать публике о несчастном случае.