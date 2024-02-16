Сокращение спроса на электромобили в Калифорнии стали угрозой целям штата в области климата

Ранее быстро развивающийся рынок электромобилей Калифорнии начинает сдавать позиции. Эксперты Уahoo.com отмечают, что причинами спада могли стать высокие цены на транспортные средства, ненадежные сети подзарядки и другие проблемы потребителей.
Специалисты пока не берутся утверждать, речь идет о тенденции либо это просто временное явление. Они не исключают, что потребители, возможно, просто не хотят того, на что правительство и автопроизводители потратили миллиарды долларов.
Как напоминает California New Car Dealers Assn, продажи электрических автомобилей и легких грузовиков в Калифорнии в 2023 году начались высокими темпами, увеличившись на 48 процентов в первом полугодии по сравнению с годом ранее. И составили в штате почти 200 тысяч, или более четверти всех продаж США.
А вот второе полугодие стало головной болью для производителей электромобилей. В третьем квартале продажи упали на 2840 единиц по сравнению с предыдущим периодом, а четвертый квартал оказался еще хуже: продажи упали на 10,2 процента (со 100 151 до 89 933).
По мнению аналитика исследовательской компании в области энергетики Bloomberg BNEF Кори Кантора, первая половина 2024 года в этом отношении будет важной и прояснит ответ на вопрос, действительно ли покупатели охладели к электромобилям.
Если да, то это ставит под сомнение государственные планы по росту числа автомобилей с нулевым уровнем выбросов и поставленным целям штата в области климата.
Всего в настоящее время на дорогах Калифорнии насчитывается 1,4 миллиона электромобилей. На их долю приходится 20,1 процента всех продаж новых машин.
Согласно мандату по отказу от использования газа, автомобили с нулевым уровнем выбросов должны в идеале составлять 35 процентов от всех продаж новых автомобилей к 2026-му году.
Рост продаж электромобилей в США в целом тоже замедлился, поскольку такие автопроизводители как Ford и General Motors сократили (по крайней мере временно) планы по производству электромобилей и аккумуляторов.
Примечательно, что компания Hertz несколько лет назад объявила о планах приобрести 100 000 Tesla, но сейчас распродает свой парк электромобилей.
Среди прочих немалую негативную роль в снижении интереса к электромобилям могли сыграть проблемы с обслуживанием - например, ненадежности станций общественной зарядки, которые дают сбои в 20 процентах случаев.
Владельцы электромобилей в итоге могут терять часы на поиск работающих зарядных устройств, а затем стоять в очереди, чтобы воспользоваться ими. И это при том, что зарядных устройств на всех не хватает.
Но есть и положительные тенденции. Крупные автопроизводители США объединились для создания собственной сети зарядных устройств в Северной Америке под названием Ionna.
Совместное предприятие планирует установить не менее 30 000 зарядных устройств, которые будут доступны для любого бренда электромобилей. На станциях будут открыты туалеты, заработают общепит и розничные магазины.
К слову, крупным игроком по продаже электромобилей в Калифорнии остается Tesla. В прошлом году на ее долю пришелся 1 из 8 проданных автомобилей - электро- или бензиновых.
Однако в четвертом квартале продажи компании упали на 10 процентов.
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