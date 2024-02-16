Сокращение спроса на электромобили в Калифорнии стали угрозой целям штата в области климата

А вот второе полугодие стало головной болью для производителей электромобилей. В третьем квартале продажи упали на 2840 единиц по сравнению с предыдущим периодом, а четвертый квартал оказался еще хуже: продажи упали на 10,2 процента (со 100 151 до 89 933).

По мнению аналитика исследовательской компании в области энергетики Bloomberg BNEF Кори Кантора, первая половина 2024 года в этом отношении будет важной и прояснит ответ на вопрос, действительно ли покупатели охладели к электромобилям.

Если да, то это ставит под сомнение государственные планы по росту числа автомобилей с нулевым уровнем выбросов и поставленным целям штата в области климата.

Всего в настоящее время на дорогах Калифорнии насчитывается 1,4 миллиона электромобилей. На их долю приходится 20,1 процента всех продаж новых машин.

Согласно мандату по отказу от использования газа, автомобили с нулевым уровнем выбросов должны в идеале составлять 35 процентов от всех продаж новых автомобилей к 2026-му году.

Рост продаж электромобилей в США в целом тоже замедлился, поскольку такие автопроизводители как Ford и General Motors сократили (по крайней мере временно) планы по производству электромобилей и аккумуляторов.

Примечательно, что компания Hertz несколько лет назад объявила о планах приобрести 100 000 Tesla, но сейчас распродает свой парк электромобилей.

Среди прочих немалую негативную роль в снижении интереса к электромобилям могли сыграть проблемы с обслуживанием - например, ненадежности станций общественной зарядки, которые дают сбои в 20 процентах случаев.

Владельцы электромобилей в итоге могут терять часы на поиск работающих зарядных устройств, а затем стоять в очереди, чтобы воспользоваться ими. И это при том, что зарядных устройств на всех не хватает.

Но есть и положительные тенденции. Крупные автопроизводители США объединились для создания собственной сети зарядных устройств в Северной Америке под названием Ionna.

Совместное предприятие планирует установить не менее 30 000 зарядных устройств, которые будут доступны для любого бренда электромобилей. На станциях будут открыты туалеты, заработают общепит и розничные магазины.