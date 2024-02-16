Рыбаки рассказали свое мнение о том, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

Всё, что в голову придёт, приписывают карасю, иногда прям до абсурда доходит. Полынь к червям бросают, и мол на запах полыни ловят карася.

Есть и такие запахи, которые на первый взгляд тоже бредовыми казались.

Оказалось, и в правду ловится.

Ловля на горчицу: Весь берег без рыбы сидел, а я своих штук 15 карасиков взял на горчицу.

Один из таких запахов – валерьянка. Тоже поначалу может показаться, что это какой-то бред, но за валерьянку ручаются многие рыбаки – сам ловил, могу сказать с полной уверенностью, работает по карасю валерьянка.