Рыбаки рассказали свое мнение о том, правда ли, что карась клюёт на валерьянку

Всё, что в голову придёт, приписывают карасю, иногда прям до абсурда доходит. Полынь к червям бросают, и мол на запах полыни ловят карася.
Есть и такие запахи, которые на первый взгляд тоже бредовыми казались.
Оказалось, и в правду ловится.
Ловля на горчицу: Весь берег без рыбы сидел, а я своих штук 15 карасиков взял на горчицу.
Один из таких запахов – валерьянка. Тоже поначалу может показаться, что это какой-то бред, но за валерьянку ручаются многие рыбаки – сам ловил, могу сказать с полной уверенностью, работает по карасю валерьянка.
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