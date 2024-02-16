У жителя США обнаружили незаконный арсенал из 248 единиц оружия и 1 миллиона патронов

18:44 2024-02-16
У жителя США обнаружили незаконный арсенал из 248 единиц оружия и 1 миллиона патронов

Житель города Ричмонда в тайнике, кроме того, прятал еще и 11 пулеметов, 133 пистолета-пулеметчика, 60 штурмовых винтовок и сигнальные пистолеты.

В Калифорнии обнаружили мужчину, который незаконно владеет 248 пистолетами и 1 миллионом патронов. Генеральный прокурор штата заявил, что у него дома также нашли 3000 магазинов. 

И это не все: незаконный арсенал включал еще и 11 пулеметов, 133 пистолета-пулеметчика, 60 штурмовых винтовок. У него также нашли 20 глушителей и четыре сигнальных пистолета, уточняет Уahoo.com.

Житель города Ричмонда хранил свое оружие в тайнике, который оборудовал в своем доме. Там были и гранаты, которые местные саперы определили, как инертные.

Агенты Бюро по борьбе с огнестрельным оружием вскрыли этот тайник 31 января. Имя и точное местонахождение дома любителя арсенала при этом не названо.

На видеозаписи, опубликованной генпрокуратурой штата, показана только часть интерьера помещения, похожего на небольшой оружейный склад. Там множество пулеметов, винтовок дальнего калибра и десятки ящиков с боеприпасами.

В Калифорнии, где действуют одни из самых строгих законов о контроле над оружием в США, владение автоматом незаконно.

Какое наказание ждет мужчину, не уточняется. 

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